Crecimiento patrimonial de Peña: Chase asegura que “no hay nada más que discutir”

Natalicio Chase sostuvo que el trabajo de la Contraloría, para analizar la correspondencia del crecimiento Patrimonial de Santiago Peña ya cierra ese “capítulo” y ellos no tienen ningún reclamo al respecto.

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“Nosotros no tenemos ninguna duda (respecto a su crecimiento patrimonial)”, declaró el parlamentario cartista.

Aseguró que los datos de su elevado crecimiento corresponden a la época en que Peña no era funcionario público, por lo que ni la Contraloría puede hacer el estudio correspondiente. “Entonces no hay nada más que discutir”, sentenció.

Con respecto a qué debe hacer el Ministerio Público con la denuncia planteada sobre el crecimiento patrimonial, dijo que no quieren “inmiscuirse” en la Fiscalía pero que “si va por el mismo rumbo que la Contraloría, debería desestimar el caso”.

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Denuncian un gran “agujero”

El abogado y especialista en acceso a la información pública Ezequiel Santagada presentó la semana pasada un análisis técnico de las declaraciones juradas del presidente Santiago Peña.

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De acuerdo a los datos del profesional, al dejar el cargo de ministro de Hacienda en 2017, el actual mandatario declaró un patrimonio neto de G. 1.352 millones. Sin embargo, para agosto de 2023, al asumir la conducción del Poder Ejecutivo, su patrimonio neto se catapultó a G. 23.024 millones.

La diferencia entre lo declarado al asumir la presidencia (G. 23.024 millones) y lo técnicamente “justificable” (G. 12.262 millones) arroja una brecha de G. 9.410 millones cuyo origen real se desconoce por completo.

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Además, mientras Ueno Bank crecía en la captura de fondos públicos, el presidente Santiago Peña consiguió un salvavidas de G. 3.548 millones en mayo de 2024 para avalar la construcción de su mansión de verano en San Bernardino y a la vez realizar “inversiones”.