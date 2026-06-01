Peña llegó tarde, evitó a la prensa y defendió su gestión en Itapúa

El presidente de la República, Santiago Peña, estuvo en una jornada oficial la mañana de este lunes en el departamento de Itapúa. Su agenda se cumplió tras posponer su viaje, que estaba programado para el viernes pasado, el cual no realizó debido a inclemencias del tiempo, según la justificación oficial.

El primer evento era la inauguración de un Centro de Atención Integral de la Primera Infancia (CAIPI) en Cambyretá, cita a la que llegó con una hora de retraso. El acto protocolar estaba previsto para las 9:00 y el primer mandatario llegó poco antes de las 10:00.

Los organizadores del evento obligaron a un grupo de niños a que estuvieran desde el horario oficial hasta que terminaron los extensos discursos de las autoridades, que finalizaron pasadas las 11:00.

Fueron casi dos horas que, primero, debieron estar pendientes de la llegada tardía y, después de las fotos con autoridades, debieron estar sentados al costado del escenario. Los responsables incluso llamaban la atención de los niños que se mostraban inquietos o mostraban signos de aburrimiento.

El ministro de la Niñez y la Adolescencia, Walter Gutiérrez, indicó que estas guarderías que se crean con este programa Semillas del Futuro son parte de la promesa de campaña del presidente Santiago Peña. Se trataría del cuarto centro de este tipo inaugurado, siendo el segundo en el departamento, después del habilitado en Encarnación.

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“Descentralización”

Santiago Peña afirmó que este centro es una muestra de la intención de “descentralizar” el Paraguay. Citó, dentro de sus ejemplos de programas que “descentralizan”, al programa Hambre Cero y a la construcción del Gran Hospital del Sur.

Sobre esto dijo: “con el pecho inflado y con orgullo puedo decir que soy el presidente de la República que más ha hecho por la descentralización de la República del Paraguay”.

Indicó además que “este Paraguay, que es un gigante que está despertando, este gigante no despierta en Asunción; este gigante no despierta en el departamento Central, que tiene la mayor población del país”, sostuvo.

El primer mandatario explicó que no están contentos con lo que están logrando, porque siempre hace falta más. Afirmó que será necesario llegar a todos los municipios del país.

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Respuesta a críticas

En su discurso, Peña no pudo evitar mencionar las críticas a su gobierno y aludió a quienes cuestionan su gestión. Dijo que “es un camino largo y difícil y en el camino nosotros nos enfrentamos muchas veces con la mentira, la injuria y con el ataque”, subrayó.

Posteriormente concluyó que “yo vengo hoy acá y elijo creer”, manifestó. Agradeció la cesión del terreno correspondiente a un área recuperada, perteneciente a la Entidad Binacional Yacyretá, con un valor de más de G. 2.000 millones, en la costanera del barrio San Francisco de Cambyretá.

Aparte de llegar tarde, en todo momento evitó hablar con la prensa. Solamente se limitó a dar un par de palabras a medios oficiales, mientras que no respondió ningún tipo de pregunta que no buscara alabar el acto de inauguración.

El CAIPI

El nuevo centro está destinado a la atención integral de niñas y niños desde los 3 meses hasta los 4 años de edad. Según el ministro de la Niñez, esta es una etapa fundamental para el desarrollo cognitivo, emocional, físico y social, donde la estimulación temprana y el acompañamiento adecuado resultan determinantes para el futuro de cada niño y niña.

Se encuentra ubicado en las calles Cristo Rey, entre Cañada del Carmen y Chaco Boreal, del distrito de Cambyretá.

El centro cuenta con espacios seguros y especialmente diseñados para el bienestar infantil, incluyendo amplias salas para niños y niñas, consultorios médicos, comedor, sala de lactancia equipada y climatizada, dependencia del Registro Civil para facilitar el acceso al derecho a la identidad, sala de monitoreo, además de un parque inclusivo.

Según el ministro, se terminarán en el séptimo departamento seis CAIPI, y esperan inaugurar 50 en todo el territorio nacional para el final de este año, según estiman. El Gobierno llega a cuatro de los 50 CAIPI comprometidos para fin de año, los otros ubicados en Encarnación, Villa Hayes y Capiatá.

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Otras actividades del presidente

La segunda inauguración se realizó en el Hospital Regional de Encarnación (HRE), donde habilitaron un Servicio de Salud Integral para Adolescentes. En la segunda actividad no se permitió el acceso a la prensa, supuestamente por limitaciones de espacio físico, según detallaron los responsables.

El director de la Séptima Región Sanitaria, Jorge Ayala, afirmó que se trataría del tercer centro de este tipo que existe en Itapúa. Indicó que la apuesta del Gobierno es dar respuesta a sectores etarios que necesitan una atención especial, como lo es la adolescencia, para garantizar una vida saludable.

Para terminar su agenda, Peña hizo un recorrido por el Hospital General de Itapúa.