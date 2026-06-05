Precandidatos colorados se preparan para una intensa puja en las principales ciudades de Caaguazú

Coronel Oviedo

La competencia más reñida se registra en la capital departamental, donde existen tres precandidatos colorados, dos pertenecientes al movimiento Honor Colorado y uno a la disidencia de Colorado Añetete.

El actual intendente Marcos Benítez, respaldado por el senador Silvio “Beto” Ovelar, busca la reelección por la Lista 2A de Honor Colorado. De lograrlo, se convertiría en el primer jefe comunal reelecto de la ciudad.

Durante sus casi cinco años de gestión, Benítez fue cuestionado por el estado de los caminos urbanos y rurales, además de los reiterados préstamos solicitados para cubrir aguinaldos y otras obligaciones financieras. La Municipalidad de Coronel Oviedo administra un presupuesto cercano a los G. 33.000 millones.

Otro de los aspirantes es Elvio Castro, actual concejal municipal y referente político cercano al gobernador de Caaguazú, Marcelo Soto Pavón. El mismo compite por la Lista 2M de Honor Colorado.

Castro surgió como candidato tras una encuesta interna cuyos resultados fueron cuestionados por sectores del propio oficialismo. Durante la campaña también fue blanco de críticas por atribuirse la gestión de un proyecto de desagüe pluvial que anteriormente había sido impulsado por la administración municipal.

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El tercer postulante es Roly Gaona, actual concejal departamental y representante del movimiento Colorado Añetete, liderado por el senador Mario Varela.

Aunque no estuvo involucrado en escándalos de relevancia, Gaona fue señalado por adversarios políticos de impulsar acuerdos estratégicos que podrían afectar las aspiraciones electorales del oficialismo. Compite por la Lista 6.

Caaguazú

En la ciudad de Caaguazú se presentan dos precandidatos colorados para disputar la intendencia.

La principal figura es la concejal municipal Raquel Alvarenga, quien representa a Honor Colorado y compite por la Lista 2. La dirigente fue la candidata más votada para la Junta Municipal en las elecciones de 2021.

Alvarenga busca poner fin a dos décadas de administración liberal en la Municipalidad de Caaguazú. Durante su trayectoria política no registró mayores controversias, salvo diferencias internas que la alejaron temporalmente del oficialismo en años anteriores.

La sorpresa de la interna es Víctor Fretes, candidato del Movimiento Esperanza Renovación Ecléctico Social Colorado, quien compite por la Lista 30.

Su aparición generó sorpresa incluso dentro de la dirigencia local, ya que su nombre cobró notoriedad recién tras la publicación oficial de candidaturas realizada por la Justicia Electoral.

<b>J. Eulogio Estigarribia</b>

La denominada ciudad industrial del departamento presenta una de las disputas más intensas dentro del Partido Colorado.

Uno de los principales aspirantes es Edgar “Papu” Espínola, exdiputado nacional y hermano del actual intendente Derlis “Piti” Espínola. Compite por la Lista 2M de Honor Colorado.

Durante los últimos años, Espínola estuvo envuelto en diversas polémicas políticas. Entre ellas, cuestionamientos relacionados con el ingreso de una funcionaria posteriormente imputada por un caso de presunto desvío de indemnizaciones de la ANDE y la difusión de un video donde presuntamente amenazaba a trabajadores de una empresa de servicios eléctricos.

Otro de los candidatos es Stanley Hildebrand, actual concejal municipal y dirigente vinculado al senador Silvio “Beto” Ovelar.

Hildebrand busca consolidarse como una alternativa dentro del oficialismo y participa por la Lista 2B del movimiento Honor Colorado.

Completa la nómina Cristian “Takuara” Cardozo, hermano del exfutbolista de la selección paraguaya Óscar “Takuara” Cardozo.

Actualmente concejal municipal, Cardozo intenta trasladar su protagonismo local al escenario electoral y compite por la Lista 5 del movimiento Causa Republicana.

Las internas coloradas en estos tres distritos concentran gran parte de la atención política del departamento, debido a la relevancia económica y electoral de las ciudades involucradas. Los resultados del domingo definirán a los candidatos que buscarán las intendencias en las elecciones municipales.