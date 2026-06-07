Belén: intendente que busca “rekutu” promete sortear un automóvil

Mediante las redes sociales el anuncio de sorteo de un auto se viralizó y rápidamente generó todo tipo de comentarios. Javier Peralta, colorado cartista, busca ser reelecto como intendente de Belén, pero para eso, primero debe ganar las elecciones internas del Partido Colorado, que se realizan este domingo. En conversación, vía telefónica, con ABC Color, el jefe comunal dijo que no sabe aún la fecha del sorteo.

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Su adversario es Daniel Cubilla, quien es el candidato del Movimiento Colorado Añeteté. Un total de 15 mesas están habilitadas en la seccional colorada de la ciudad de Belén, ubicada a 20 kilómetros de la capital del primer departamento, Concepción.

Elecciones internas incidentadas en Concepción

El director de Policía en el departamento de Concepción, comisario general inspector Mariano Echeverría, dijo que en los distritos de Arroyito y Belén se registraron algunos incidentes en los locales de votación, pero nada grave. Explicó que se tuvo discusiones por la conformación de mesas donde se dieron los inconvenientes.

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En Belén se tuvo la interrupción momentánea de la votación en una mesa instalada en la seccional colorada, donde se denunció que supuestamente una persona estaba en las inmediaciones de una de las máquinas de votación.