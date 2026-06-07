Elecciones internas: TSJE garantiza transparencia e inviolabilidad de máquinas

Los principales representantes del Tribunal Superior de Justicia Electoral resaltaron esta mañana que en las elecciones de este domingo se habilitaron 16.324 mesas de votación, entre las cuales hay más de 2.000 que son de contingencia o de práctica para quienes no sepan usarlas aún.

El asesor técnico del TSJE, Luis Alberto Mauro, resaltó que en estas elecciones son los Tribunales Electorales de cada organización política los encargados de toda la parte operativa. “Solo en caso de controversias interviene la Justicia Electoral”, aclaró.

Así también, recordó que las máquinas de votación pasaron por numerosas pruebas por parte de todos los representantes partidarios y pese a los intentos, ninguno logró violar la seguridad de las mismas.

“A pesar de que lo intentaron por todos lados, nunca han podido hackear la máquina (... ) Pueden ir a votar tranquilos, que la Justicia Electoral garantiza el resultado como reflejo fiel de la voluntad de la gente”, manifestó.

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Incidentes en Quyquyhó

Por otra parte, Mauro habló sobre la pelea registrada en los alrededores de un local de votación en el barrio Centro de Quyquyhó. Allí, dos facciones de la Asociación Nacional Republicana se enfrentaron ante la supuesta intención de ingresar de noche para manipular los útiles o máquinas escolares.

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Al respecto, Mauro señaló que la Justicia Electoral tiene funcionarios instalados allí y no hay ninguna denuncia respecto a máquinas o útiles violentados o dañados. “Están en un cuarto, lacrado por los miembros de los partidos que estuvieron ayer en el testeo de las máquinas”, detalló.

Elecciones en Paraguay y el exterior

Por su parte, Carlos María Ljubetic, director de Procesos Electorales del TSJE, detalló que se remitieron 170 máquinas al exterior.

Además de disputar sus candidatos para las municipales, 11 partidos políticos también van a elegir hoy a sus autoridades partidarias.

El Partido Liberal, por ejemplo, solicitó la remisión de máquinas hasta Argentina, España y Estados Unidos. Mientras que el Partido Revolucionario Febrerista pidió el envío a Argentina.

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¿Cuándo estarán los resultados?

Ljubetic resaltó que la votación se extiende hasta las 16:00, por lo cual considerando el cierre de las votaciones y el escrutinio, se espera que a partir de las 16:30 estén enviándose los primeros resultados y cerca de las 20:00 ya se tendrán datos más concretos.

Destacó que la transmisión de resultados fue solicitada solamente por el Partido Liberal y la Asociación Nacional Republicana. Considerando que el PLRA va a elegir a sus autoridades partidarias, probablmente sus resultados tarden un poco más que los de la ANR.