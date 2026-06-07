Bello asegura que deja una Asunción “mucho más ordenada”

Al llegar para emitir su voto en el marco de estas elecciones internas municipales, Luis Bello resaltó que hoy se dará una “fiesta” y se mostró muy confiado hacia resultados positivos para su movimiento, Honor Colorado.

Cuando fue consultado respecto a cómo dejará la Municipalidad de Asunción para el próximo intendente, afirmó que será con una administración más ordenada.

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“Yo ordeno todo lo que tiene que ver con las finanzas del municipio y comienzo con cambios siderales en la administración en general, quito la ‘cuenta única’, quito algo que se llama ‘Piso ocho’, tuvimos meses récord de recaudacion, volvimos a tener en abril... Reactivamos desagües pluviales y un conjunto de asfaltados y recapados a través del ‘plan 400 cuadras’ de calles en Asunción y un conjunto de cosas mas que trabajamos con el Gobierno central también”, sostuvo.

También afirmó que no ingresó a ningún nuevo funcionario y que está trabajando en un plan a largo plazo para dejarlo listo para el próximo intendente.

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No residentes deben tributar en Asunción

Por otra parte, Bello aseguró que “el gran inconveniente” que tiene la ciudad capital es la gran cantidad de personas que ingresan todos los días pero no tributan. “Creo que es uno de los problemas más grandes que tiene el municipio”, señaló.

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Así también, hizo énfasis en que deben ser responsables y encontrar la manera de que todos los fondos municipales sean administrados de la manera correcta.

Finalmente, evitó hablar sobre un eventual “abrazo republicano” y se limitó a decir que esperará a tener los resultados.

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