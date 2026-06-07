Elecciones municipales: fue a votar y se encontró con que “ya lo hizo”

En el transcurso de la mañana se registraron incidentes en las mesas 4 y 6 habilitadas en la Seccional Colorada N° 5 del barrio Jara, de la ciudad de Asunción, para las elecciones municipales.

Estos consistieron en la posible suplantación de identidad de personas registradas en los padrones y que debían emitir su voto, un caso se concretó y el otro se vio frustrado.

El fiscal Marcelo García de Zúñiga intervino en este local, luego de tener conocimiento de la denuncia. Informó a nuestro diario que uno de los casos corresponde a una persona que fue con la intención de emitir su voto en una de las mesas habilitadas.

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Sin embargo, cuando presentó su cédula ante la mesa de votación, la persona fue notificada por los integrantes de la misma que ya había depositado su voto en ese lugar. Esto desconcertó a la persona afectada, que realizó la denuncia correspondiente, según refirió el agente fiscal.

El otro incidente registrado está relacionado a una persona que se presentó en una mesa de votación y, cuando entregó la cédula a los miembros de mesa, estos se percataron de que no era la misma persona de la fotografía del documento de identidad.

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Cuando le señalaron esa situación, la persona que tenía la cédula se dio a la fuga y no pudo ser individualizado en medio del gentío, según informó el fiscal García de Zúñiga.

Tras el incidente se labró acta de intervención y se dejó constancia de lo ocurrido y, al mismo tiempo exhortó a los apoderados y responsables de mesa a denunciar este tipo de hechos cuando se registren.

Miembros de mesa deben denunciar irregularidades

En otro momento, el fiscal Marcelo García de Zúñiga expuso que resulta difícil identificar a las personas que cometen este tipo de hechos, en medio de tanta gente y por ello resaltó la importancia de que los miembros de mesa denuncien las irregularidades que se presenten.

Añadió que “los responsables de las mesas tienen la potestad de hacer la denuncia; los miembros de mesa y apoderados, si notan que eso ocurre (sobre suplantación de identidad), pueden hacer su denuncia, porque son hechos punibles de acción penal pública”.

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Posteriormente comentó que, ante la ocurrencia de esos hechos y la realización de la denuncia, para eso está la policía custodiando los lugares de votación, a modo de dar una rápida respuesta.

García de Zuñiga manifestó que también se registraron otros hechos aislados, como en un colegio ubicado sobre la avenida General Santos, dos apoderados protagonizaron una escaramuza porque no se pusieron de acuerdo en la conformación de mesas de votación.