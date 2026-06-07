Elecciones Municipales: la ANR extendió media hora más la participación en San Juan Bautista

SAN JUAN BAUTISTA, Misiones. Con el aplauso de los presentes en el local de votaciones del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), finalizó sin contratiempos la jornada eleccionaria hasta el momento. En este centro estaban habilitados 7.500 afiliados liberales, de los cuales solo el 25% acudió a ejercer su voto.

Tras el cierre de los accesos, el presidente de mesa reunió las cédulas de identidad de todos los electores que aún esperaban en la fila para sufragar, con el fin de completar el proceso de manera ordenada hasta que la última persona presente ejerciera su derecho al sufragio. Acto seguido, se dio inicio al escrutinio de las papeletas.

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En el local de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y, tras un acuerdo alcanzado con los delegados del Tribunal Electoral Partidario, se resolvió extender la jornada electoral por 30 minutos más. Esta medida se adoptó debido a que el inicio de la votación tuvo un retraso de 42 minutos, razón por la cual se determinó posponer el cierre.

El recinto asignado a la ANR fue el Colegio Nacional Víctor Natalicio Vasconsellos, donde se habilitaron 34 mesas receptoras de votos para un total de 11.800 electores; se estima que la participación en esta jornada rondó el 45% del padrón habilitado.