Fiscalía reporta detenidos y denuncias por irregularidades en las elecciones

En el marco de la jornada electoral de este domingo, la fiscala Sandra Ledesma encabezó una conferencia de prensa para detallar las intervenciones del Ministerio Público ante las múltiples denuncias recibidas a nivel nacional.

La autoridad confirmó la existencia de personas detenidas en localidades como San Lorenzo y Villa Hayes, mientras se mantiene una coordinación constante con agentes fiscales de todo el país.

Ledesma hizo un llamado de atención sobre la falta de colaboración ciudadana en los procesos de denuncia.

Al referirse a un caso donde un sujeto fue aprehendido con 10 cédulas de identidad, explicó que los propietarios alegaron haberlas entregado voluntariamente para conocer sus locales de votación. “Caemos de vuelta en eso que la propia ciudadanía es cómplice de las situaciones; no denuncian y nos quedamos sin víctima”, lamentó la fiscala.

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Uno de los casos más llamativos ocurrió en Luque, donde se detectó el uso de una silla de ruedas para ingresar a electores al cuarto oscuro, bajo el pretexto de asistir a personas con discapacidad o adultos mayores, para presuntamente inducir el voto.

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“Esa silla de ruedas ya fue retirada por orden del agente fiscal”, confirmó Ledesma, quien además destacó que ningún sector político se hizo responsable de dicha logística.

En cuanto a las denuncias de vulneración de kits electorales en Quyquyhó, la fiscala fue enfática tras las investigaciones de campo: “Los agentes fiscales intervinieron y constataron que no hubo ninguna vulneración de los kits electorales”.

Suplantación de identidad y penas

La fiscala también reportó tres casos de ciudadanos que llegaron a sus mesas para votar y descubrieron que sus datos ya habían sido utilizados por terceros.

Sobre estos hechos, explicó que el procedimiento consiste en labrar un acta en la mesa receptora de votos para que el caso sea derivado posteriormente a la Justicia Electoral.

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Finalmente, Ledesma recordó que los delitos electorales pueden acarrear una “expectativa de pena de hasta cinco años de cárcel”.

El Ministerio Público aseguró que se mantiene en alerta máxima, administrando y tomando las denuncias en su totalidad con el objetivo de brindar soluciones inmediatas durante lo que resta de la jornada.