¿Habrá abrazo republicano? Peña anticipa postura del cartismo tras internas de ANR

Poco después de las 07:00, hora en que se habilitaron las mesas de votación para las elecciones internas de la Asociación Nacional Republicana (ANR), el presidente Santiago Peña acudió a la Escuela Venezuela de Asunción para emitir su voto, en una jornada clave para la definición de candidaturas con miras a las municipales de octubre.

Tras votar, el mandatario adelantó que el movimiento Honor Colorado (HC) respaldará a todos los candidatos que resulten electos, independientemente del sector interno al que pertenezcan.

“Sí, no hay ninguna duda”, respondió al ser consultado sobre la posibilidad de trabajar con los candidatos de la disidencia. En ese contexto, recordó que tras perder las internas de 2017 acompañó la candidatura de Mario Abdo Benítez, quien posteriormente fue elegido presidente de la República.

“Tanto de mi parte como la del presidente del partido (Horacio Cartes), a partir de esta noche, dados los resultados, saldremos a apoyar a todos los candidatos electos”, expresó.

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Peña da por hecha la unidad colorada después de las internas

Consultado sobre la posibilidad de una reunificación partidaria tras la contienda interna, Peña afirmó que el tradicional “abrazo republicano” forma parte del escenario esperado.

“Se espera el abrazo republicano, de eso no hay ninguna duda. Saldremos a trabajar”, sostuvo.

El jefe de Estado también minimizó el impacto que puedan tener los resultados de las municipales en la carrera presidencial de 2028.

“Las municipales son elecciones que tienen un alto contenido distrital, los vecinos eligen a sus autoridades locales. Algunos casos puede estar vinculado al futuro del Gobierno nacional y en la mayoría de los casos es más que nada una disputa local y no se traslada a lo que será el futuro”, manifestó.

Cartismo descarta que Asunción defina la chapa presidencial

Peña rechazó que el resultado de las internas en Asunción pueda interpretarse como una señal sobre la futura conformación de la chapa presidencial del cartismo para 2028, especialmente respecto a la eventual vacancia en la candidatura a la Vicepresidencia.

“Hoy tenemos que concentrarnos solamente en las municipales. Es una prerrogativa de Pedro Alliana. Tratar de mezclar los resultados de hoy con lo que podría ser una composición a futuro no viene al caso y no lo estamos discutiendo”, señaló.

Peña se despega de la gestión de Nenecho y defiende a Honor Colorado

Ante las consecuencias políticas que podría tener para el cartismo la cuestionada administración del intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC), el mandatario deslindó al cartismo de la responsabilidad sobre la gestión del ex jefe comunal.

“Las responsabilidades son personales, no se trasladan de una persona a una organización (HC) o una institución (ANR)”, afirmó.

Asimismo, destacó que la ANR es la única fuerza política que celebra internas competitivas en esta jornada y defendió el funcionamiento de Honor Colorado frente a las críticas por un supuesto copamiento partidario.

“Esta es la disputa dentro del Partido Colorado y dentro de Honor Colorado. A pesar que se quiera cuestionar que es un movimiento que busca el copamiento, es el movimiento más democrático y más abierto”, dijo.

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Rechaza denuncias sobre uso de recursos públicos

Respecto a las denuncias sobre una presunta utilización de recursos estatales para favorecer la candidatura oficialista de Camilo Pérez, Peña descartó los cuestionamientos y los atribuyó a ataques políticos.

“Es parte de los ataques: que hacemos la bajada de línea, que es el autoritarismo, que exigimos a policías cuando ellos no pueden votar. Es un disparate. Nadie le ataca al movimiento débil, sino al más grande”, refirió.

La expectativa colorada sobre Ciudad del Este

Al referirse al escenario político en Ciudad del Este, dominado en los últimos años por la oposición, cuestionó la falta de articulación con las administraciones municipales de la capital altoparanaense.

Según indicó, hasta el momento no encontró un intendente electo con quien pudiera desarrollar un trabajo coordinado entre la Municipalidad y el Gobierno Central, en alusión a Miguel Prieto y Dani Mujica, ambos del movimiento Yo Creo.

Cambios en el gabinete de Santiago Peña

Sobre eventuales modificaciones en su equipo de Gobierno, el presidente evitó adelantar decisiones. “Mi evaluación es diaria. Estamos en el segundo tiempo y en minutos de descuento. Ya no estamos más para improvisar ni para probar (sobre eventuales cambios en su gabinete)”, respondió.

Las internas coloradas se desarrollan este domingo en todo el país para elegir a los postulantes que competirán en los comicios municipales.