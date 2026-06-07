Internas municipales: TSJE destaca el funcionamiento de las máquinas de votación

Concluidas las elecciones internas municipales, el presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jorge Bogarín, realizó una evaluación positiva de la jornada y defendió el desempeño de las máquinas de votación, que estuvieron en el centro del debate político antes de los comicios.

El titular de la Justicia Electoral sostuvo que la institución cumplió con su misión constitucional de garantizar la seguridad del proceso electoral y del voto ciudadano.

“Estamos muy satisfechos con el funcionamiento de las máquinas de votación”, expresó Bogarín, al destacar que la jornada permitió demostrar nuevamente la utilidad de la tecnología implementada en el sistema electoral paraguayo.

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Cuestionamientos previos y respuesta del TSJE

Las declaraciones del presidente del TSJE se dan en un contexto marcado por cuestionamientos de distintos sectores políticos sobre la fiabilidad de las máquinas de votación y la transparencia del sistema.

Ante esas dudas, Bogarín afirmó que la experiencia de la jornada electoral ratificó la confiabilidad de los equipos. No obstante, remarcó que las máquinas constituyen una herramienta dentro de un esquema de control más amplio.

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Según explicó, el sistema funciona bajo mecanismos de fiscalización cruzada que involucran a apoderados de los partidos, miembros de mesa y a los propios electores. A su criterio, esos controles son fundamentales para garantizar la transparencia del proceso.

“El éxito es de todos”, manifestó, al señalar que la democracia se fortalece cuando cada actor cumple su rol dentro del sistema electoral.

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Destacan participación y madurez cívica

Bogarín también valoró el comportamiento de los votantes durante la jornada y aseguró que la ciudadanía demostró una “madurez cívica impresionante”.

En ese sentido, sostuvo que el resultado de la jornada no puede atribuirse únicamente al trabajo de la Justicia Electoral, sino también al compromiso de los electores y de los distintos actores que participaron en la organización y control de las elecciones.

El titular del TSJE señaló que la institución continuará trabajando para consolidar la confianza ciudadana en los procesos electorales y en las herramientas tecnológicas utilizadas para la emisión y el conteo de los votos.