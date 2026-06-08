Arroyos y Esteros: José Filippi no podrá hacer rekutu y Lazarito Ovelar enfrentará a Héctor Capdevila

Con el 100 % de las mesas procesadas, el intendente de Arroyos y Esteros, José Filippi Vera (Lista 2 - Honor Colorado J), obtuvo 1.951 votos (32,22 %), quedando en segundo lugar frente a Lazarito Ovelar, de la Lista 2L - Honor Colorado L, quien se impuso con 2.377 votos (39,25 %) y será el candidato oficial del Partido Colorado.

En tercer lugar se ubicó la candidata de la Lista 6 - Colorado Añetete, Mariam Núñez, con 1.552 votos (25,63 %).

La participación en la interna colorada fue del 55,64 %, con un total de 6.056 votos emitidos en 31 mesas habilitadas.

José Filippi Vera es intendente de Arroyos y Esteros desde noviembre de 2021, tras ganar las elecciones municipales.

Su administración fue cuestionada por promover la instalación de un sistema de relleno sanitario a cargo de la empresa El Farol para la disposición de residuos en la cuenca del río Piribebuy, con el argumento de la necesidad de modernizar el manejo de basura en la ciudad. Este proyecto generó numerosas controversias políticas y sociales, con críticas de concejales y sectores de la ciudadanía por el impacto ambiental en zonas de humedales.

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En las elecciones municipales programadas para el 4 de octubre, Lazarito Ovelar enfrentará al candidato del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Héctor Capdevila, de la Lista 3 – Nuevo Liberalismo, quien obtuvo 1.184 votos (97,69 %), consolidándose como el postulante liberal para la contienda.

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