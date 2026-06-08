Elecciones municipales: Estos son los intendentes “aplazados” por los votantes

Si bien algunos cuestionados intendentes como los colorados; Hernán Ysidro Rivas (Tomás Romero Pereira) y Tomás Olmedo (Ñemby) volvieron a contar con el apoyo popular, otros quedaron en el primer filtro y no recibieron los votos suficientes para soñar con la reelección.

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La ciudadanía aplazó a 19 intendentes que militan en el movimiento Honor Colorado, seis jefes comunales colorados pero que estaban en movimientos disidente y un liberal.

Uno de ellos fue Víctor Garay (ANR-Independiente) de Jesús de Tavarangüe (Itapúa), quien cuenta con procesos judiciales por corrupción municipal y está chicaneando para evitar su juicio.

Tampoco obtuvieron los votos suficientes para representar a sus partidos; Isaac Aguilar (ANR-HC) de Trinidad, Carlos Benítez (ANR-HC) de San Rafael del Paraná.

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Otro jefe comunal con proceso judicial que quedó por el camino en la búsqueda del rekutu fue Marcelo Simbrón (ANR-Añetete) de Paraguarí.

Entre los jefes comunales guaireños que fueron “botados” por sus contribuyentes se encuentran: Walter Troche (ANR-HC) de Eugenio A Garay, Juan Paredes (ANR-HC) de Tebicuary, Martín Cristaldo (ANR-HC) de Doctor Botrell, Osmar Brítez (ANR-FR) de Troche y Gloria Duarte (ANR-FR) de Yataity.

Quedaron también rezagados en las urnas: Pascual Castiñiera (ANR-Añetete) de Villa Florida, Raúl Nardelli (ANR HC) de R.I 3 Corrales, Zunilda López (ANR – HC) de 3 De Febrero y Antonio Solis (ANR -HC) de Raúl A. Oviedo.

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Por otro lado, los que llegaron al cargo con votos de Yo Creo, pero que ni bien se ubicaron en sus sillas saltaron a carpas coloradas fueron aplazados por la ciudadanía en su intención de reelección. Se trata de Diego Ríos (ANR-FR) de Minga Guasu y Nelson Cano (ANR-HC) de Hernandarias.

En la zona norte del país, los jefes comunales rechazados por los electores fueron: Mauro González (ANR-HC) de Unión, Raúl Soria (ANR-CR) de Itacurubí del Rosario, Alberto Greco (ANR-HC) de Gral. Aquino, Javier Peralta (ANR-HC) de Belén, Raimundo Lezcano (ANR-HC) de San Carlos del Apa, Don Alfonso Bell (PLRA) de Itacuá y Joaquina Azuaga (ANR-HC) de San Lázaro.

También fueron aplazados por sus compueblanos los intendentes: Silverio Adorno (ANR-HC) de Carmelo Peralta, María Cristina Servín (ANR-HC) en Ybycuí, Cristina Espínola (ANR-HC) de Escobar, Derlis Molinas (ANR-HC) de San Juan Nepomuceno y José Felippi (ANR-HC) de Arroyo y Esteros.