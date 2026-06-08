Elecciones Municipales: Caazapá es territorio cartista

En los once distritos que tiene el departamento de Caazapá, el Partido Colorado será representado el próximo 4 de octubre durante las elecciones municipales por un candidato cartista.

El que buscaba su reelección pero la ciudadanía le bajó el pulgar fue el intendente de San Juan Nepomuceno Derlis Molinas (ANR-HC), que fue superado ampliamente por el también cartista Amílcar Miño, quien obtuvo el 48 % de los votos, mientras que Molinas alcanzó alrededor del 28 %. En tercer lugar quedó Ángel García (Añetete) con el 19 % de los votos depositados en la ciudad.

Derlis Molinas dejará la gestión municipal en medio de múltiples denuncias por corrupción, incluso en sus últimos periodos sus rendiciones de cuentas no contaron con la aprobación de la Junta Municipal.

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En la ciudad de Buena Vista, César Talavera (HC) obtuvo una cómoda victoria con el 63 % de los votos frente al 33 % de Luis González (Añetete).

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Por su parte, en Caazapá, Amado Díaz Verón (HC) se impuso con el 55,33 % de los votos y va por el rekutu, mientras que Roque Sarubbi (Añetete) obtuvo el 42,60 %.

En Tavaí, Guido Aguiar (HC) resultó ganador con el 45,69 % de los sufragios, superando a Fátima Ruiz Díaz (Añetete) , que alcanzó el 39,08 %.

Mientras que, una de las contiendas más reñidas se tuvo en el distrito de Yuty entre dos candidatos cartistas; donde Ever Brítez logró el triunfo con el 50,11 %, frente al 48,15 % obtenido por Emilio Olaizola.

En esta ciudad, el precandidato Carlos Franco (Añetete), quien está condenado a cinco años de cárcel por estafa, tuvo apenas 38 votos.

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En Abaí, Sandra Morel (HC) logró una aplastante victoria con el 72 % de los votos, dejando muy atrás a Augusto Martínez (Añetete), que rondó el 8 %.

En 3 de Mayo, Humberto Maidana (HC) también logró una amplia ventaja con el 61 % de los sufragios, contra el 36 % obtenido por Wilfer Perdomo (Añetete).

Mientras tanto, en General Higinio Morínigo, Eris Cuevas (HC) se impuso con el 69 % frente al 27 % de su adversario Derlis Gómez (Añetete). En Coronel Maciel, Gilberto Ledezma (HC) obtuvo el 52 % de los votos y dejó a Ranulfo Pereira (Añetete), que alcanzó el 45 %.

En el distrito de Doctor Moisés Bertoni, Blas Candia (HC) se quedó con la victoria al reunir el 53 % de los sufragios, frente al 42 % logrado por Celso Troche (HC).

Finalmente, en la ciudad de Yegros, Julieta Dávalos fue candidata única del Partido Colorado.