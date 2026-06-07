Política
07 de junio de 2026 a la - 22:18

Elecciones Municipales: En Itapúa 18 intendentes van por el rekutu

En Itapúa varios intendentes siguen en carrera por el rekutú.
En Itapúa varios intendentes siguen en carrera por el rekutú.Sergio González

De los 30 distritos que tiene el Departamento de Itapúa 18 jefes comunales buscan seguir en el cargo. De los cuales doce son cartistas, cuatro liberales y dos van por la alianza.

Por ABC Color

El séptimo departamento tiene 30 distritos, de los cuales en 18 los intendentes actuales pugnan por la reelección en el cargo. De estos,12 son colorados; cuatro liberales y dos por alianzas.

Los intendentes colorados que volvieron a tener el voto popular son:

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  • Euclides Adelio De Godois (ANR-HC) en Bella Vista
  • Jaime Hinterleitner Schneider(ANR-HC) en Cambyreta,
  • Hernán Cubas (ANR-HC) en Carlos Antonio López.
  • Germán Gneiting (ANR-HC) en Carmen del Paraná
  • Pedro Villagra Esteche (ANR-HC) en Edelira.
  • Enrique Oswin Hahn Villalba (ANR-HC) en Hohenau.
  • Victo Garay (ANR-Independiente) en Jesús.
  • Oscar Albino Martínez (ANR-HC) en Nueva Alborada.
  • Juan Manuel Santacruz (ANR-HC) en San Cosme.
  • Carlos Benítez (ANR-HC) en San Rafael del Paraná.
  • Hernán Ysidro Rivas (ANR-HC) en Tomás Romero Pereira.
  • Isaac Aguilar (ANR-HC) en Trinidad.

En carpas opositoras

Por otro lado, varios intendentes liberales y de Alianza también volvieron a presentarse ante las urnas y nuevamente tuvieron respaldo popular. Estos son:

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  • Aldo Neuman Lepretti (PLRA) en San Juan del Paraná.
  • Nelson Álvarez (PLRA) en San Pedro del Paraná.
  • Luis Arriola (PLRA) en General Artigas.
  • Javier Morán (PLRA) en José Leandro Oviedo.
  • Leonardo Salvador Morínigo(Alianza) en Mayor Otaño.
  • Marco Maidana (Alianza) en Natalio.