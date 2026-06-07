Elecciones Municipales: En Itapúa 18 intendentes van por el rekutu

El séptimo departamento tiene 30 distritos, de los cuales en 18 los intendentes actuales pugnan por la reelección en el cargo. De estos,12 son colorados; cuatro liberales y dos por alianzas.
Los intendentes colorados que volvieron a tener el voto popular son:
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- Euclides Adelio De Godois (ANR-HC) en Bella Vista
- Jaime Hinterleitner Schneider(ANR-HC) en Cambyreta,
- Hernán Cubas (ANR-HC) en Carlos Antonio López.
- Germán Gneiting (ANR-HC) en Carmen del Paraná
- Pedro Villagra Esteche (ANR-HC) en Edelira.
- Enrique Oswin Hahn Villalba (ANR-HC) en Hohenau.
- Victo Garay (ANR-Independiente) en Jesús.
- Oscar Albino Martínez (ANR-HC) en Nueva Alborada.
- Juan Manuel Santacruz (ANR-HC) en San Cosme.
- Carlos Benítez (ANR-HC) en San Rafael del Paraná.
- Hernán Ysidro Rivas (ANR-HC) en Tomás Romero Pereira.
- Isaac Aguilar (ANR-HC) en Trinidad.
En carpas opositoras
Por otro lado, varios intendentes liberales y de Alianza también volvieron a presentarse ante las urnas y nuevamente tuvieron respaldo popular. Estos son:
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- Aldo Neuman Lepretti (PLRA) en San Juan del Paraná.
- Nelson Álvarez (PLRA) en San Pedro del Paraná.
- Luis Arriola (PLRA) en General Artigas.
- Javier Morán (PLRA) en José Leandro Oviedo.
- Leonardo Salvador Morínigo(Alianza) en Mayor Otaño.
- Marco Maidana (Alianza) en Natalio.