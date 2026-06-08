Exdiputado procesado por “caseros de oro” es el candidato de la ANR en Ybycuí

Con apenas 261 votos de diferencia entre el primero y el tercero, el exdiputado colorado Tomás Fidelino “Ever” Rivas ahora en filas de Fuerza Republicana (ANR, FR) de Hugo “Toro” Velázquez se impuso en la interna por la chapa colorada a la intendencia en Ybycuí.

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El exlegislador “Ever” Rivas obtuvo 2.416 votos, seguido de Cristina Servin (HC-N), la candidata de la gobernadora de Paraguarí, Norma Zárate de Monges y no muy lejos, con 2.155 votos, Julio “Polaco” Ortiz (ANR, A) el delfín del ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Juan Carlos Baruja.

Rivas le ganó a Servín, la actual intendenta y que aspiraba al rekutú, pese a que cuenta con un conocido prontuario, principalmente en el caso conocido como el de los “caseros de oro”.

En abril de 2019, el entonces diputado Rivas había sido imputado por contratar a personal de servicio privado (caseros) a sueldo del Congreso, caso muy similar por el cual había sido también investigado el exdiputado José María Ibáñez.

Mediante chicanas y valiéndose de sus fueros, Rivas logró evitar el proceso en su contra durante años, llegando al punto de que incluso sus caseros terminaron condenados, a diferencia de él, que finalmente logró el sobreseimiento mediante una cuestionada jugada con la complicidad de Alliana.

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Esto ya que en diciembre de 2021, el entonces diputado y presidente de la Cámara Baja, Pedro Alliana aceptó un acuerdo para favorecer a Rivas, donde avalaba la devolución del dinero cobrado irregularmente a cambio de cerrar el proceso penal en su contra, todo esto sin aval de la Fiscalía.

En diciembre de 2025, un Tribunal de Sentencia presidido por la jueza Laura Ocampo e integrado por Fabián Weisensee y Juan Pablo Mendoza, ratificó el sobreseimiento definitivo de Rivas, que había sido decretado previamente con los votos de los camaristas Agustín Lovera Cañete y María Belén Agüero.

Sin embargo, la Fiscalía que en todo momento ratificó su pedido de elevar a juicio el caso, planteó un recurso de casación, el cual la defensa de Rivas incidentó recusando a los ministros de la Corte que debían estudiar el pedido de anular el sobreseimiento.

Sin embargo, a inicio del mes pasado, dichos incidentes se rechazaron, dejando vía libre al estudio de la casación a fin de que la Corte defina si retrotrae el proceso para su juzgamiento o si consuma el blanqueo.