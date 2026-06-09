Camilo “es más de lo mismo” y por más buena “intención”, integra un esquema, dijo Sole Núñez

Soledad Núñez presentó esta tarde a los 24 candidatos para la Junta Municipal de la Alianza Unidos por Asunción (Lista 3).

Dicha nómina está integrada por aspirantes a concejales de 14 partidos encabezados por Patria Querida, Cruzada Nacional, Yo Creo, el PRF, el PDP, el PEN y otros. No estuvieron presentes los candidatos a concejales del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), que también apoyan a la intendentable, ya que tienen una lista separada.

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Además de Núñez, el único que hizo uso de la palabra fue el titular del PPQ Stephan Rasmussen. Acudieron los senadores Esperanza Martínez (PPC) e Ignacio Iramaín (Ind) además de los diputados Johanna Ortega (PPS) y Raúl Benítez (Ind).

Tras el acto, Núñez dio su opinión sobre su principal oponente de las elecciones municipales del 4 de octubre, el candidato vencedor de la interna colorada Camilo Pérez (ANR, HC), quien tiene el respaldo del mismo equipo del movimiento que apoyó y blindó a Oscar “Nenecho” Rodríguez.

“Representa más de lo mismo. Representa el sistema que nosotros hoy en día queremos derrocar”, sostuvo.

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“Por más buenas intenciones que haya acá hay un esquema que está montado en la municipalidad que requiere personas independientes. Sin ningún tipo de ataduras, que no le respondan a estructuras ni a ningún tipo de maquinaria”, aseveró.

Núñez dijo que esa “estructura” que representa Camilo Pérez tiene “secuestrada” a la municipalidad y la convirtió en un botín de políticos “que lo que hace es extraer los recursos de los contribuyentes para satisfacer privilegios y el bienestar e intereses de un pequeño puñado de gente”, dijo.

“Es a ese sistema y a ese modelo al que tenemos que decir adiós, al que tenemos que sacar de patadas de la municipalidad”, sostuvo.

Recalcó que tienen un gran desafío, pero subrayó que cuando la ciudadanía decide involucrarse, se genera una fuerza tan poderosa que ni todo el dinero del mundo puede llegar a vencer o comprar.

“Yo quiero ser intendenta de Asunción, pero quiero tener también una mayoría en la Junta que me permita impulsar las reformas que necesita nuestra municipalidad para que Asunción vuelva a ponerse de pie”, dijo.

“Esta situación crítica que estamos viviendo en la capital ya no podemos tolerar. No podemos seguir así, es momento que Asunción vuelva a ponerse de pie”, dijo en conferencia de prensa.

Sostuvo que la ciudad ‘no está quebrada’, ya que produce, recibe impuestos y tiene una gran actividad comercial, no obstante dijo que la misma está mal administrada.

“Yo quiero una Asunción constante, vibrante, tener oportunidades para su gente, sus plazas cuidadas, sus calles en buen estado y eso solo lo podemos construir entre todos”, agregó.

Los candidatos de la lista 3

Los candidatos a concejales fueron presentados ataviados con remeras de la Albirroja y Soledad Núñez fue presentada como la Directora Técnica del equipo, una temática similar a la del excandidato de la ANR a intendente de Asunción Arnaldo Samaniego (Disidencia).

Los nombres son: