No habrá “abrazo republicano” en San Juan de Ñeembucú tras las internas

La tensión generada durante las elecciones internas de la Asociación Nacional Republicana (ANR) en San Juan Bautista de Ñeembucú continúa tras los comicios del domingo 7 de junio.

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El excandidato del movimiento Colorado Añetete, Nelson Alegre, afirmó que no habrá “abrazo republicano” con el actual intendente y ganador de los comicios internos, Aldo Armoa (HC). La decisión obedece a los constantes ataques y descalificaciones que, según afirmó, recibió durante la campaña electoral por parte del equipo político de Armoa.

“Me trataron de criminal y de narcotraficante, entre otros calificativos que ensuciaron mi nombre y apellido, así como la memoria de mis padres ya fallecidos”, expresó.

El dirigente explicó que, una vez conocido el resultado electoral, se acercó a saludar a los apoderados y al candidato ganador, en un gesto de cordialidad. Sin embargo, aseguró que la situación derivó en un incidente cuando uno de los hijos de Armoa profirió expresiones ofensivas en su contra.

Según relató, el joven le habría manifestado que seguiría utilizando una camioneta municipal y que nadie podría impedirlo. Alegre reconoció que reaccionó ante la provocación, lo que obligó a la intervención de agentes policiales para evitar que la situación pasara a mayores.

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Posteriormente, el excandidato acudió a la comisaría local para formalizar una denuncia sobre lo ocurrido.

“Vamos a accionar legalmente porque no podemos dejar pasar así nomás. Tenemos que limpiar el nombre de mi papá, el de mi mamá y el de toda mi familia”, manifestó.

Las elecciones internas en San Juan de Ñeembucú fueron una de las más disputadas del departamento. Aldo Armoa obtuvo 503 votos, mientras que Nelson Alegre alcanzó 464 sufragios, registrándose una diferencia de apenas 39 votos.

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La jornada electoral también estuvo marcada por denuncias de supuesta inducción al voto, situación que generó varios incidentes y momentos de tensión entre los adherentes de ambos sectores.

Intentamos obtener la versión de Aldo Armoa. Realizamos llamadas y enviamos mensajes vía telefónicos, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvimos respuesta. Quedamos abiertos en caso de que desee referirse al tema.