Puentazo en Congreso: funcionarios pueden ausentarse hasta 30 días al año por “motivos particulares”

La previa del Mundial y el debut de la selección paraguaya parecen haber acelerado el vaciamiento de los pasillos del Congreso Nacional. Este miércoles, en la antesala del feriado y del primer partido de la Albirroja, la presencia de funcionarios y legisladores fue notoriamente menor, una situación que, según reconoció el diputado Jorge Ávalos Mariño, no resulta excepcional.

El legislador señaló que tradicionalmente muchos parlamentarios del interior abandonan Asunción entre jueves y viernes para regresar a sus departamentos, aunque admitió que la coincidencia entre el inicio de la Copa del Mundo y el feriado habría adelantado esa dinámica.

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“Como mañana ya es feriado, entonces yo creo que por ahí hoy ya seguramente -especialmente porque ya hay Mundial- los colegas en su mayoría ya están en su departamento”, expresó.

Consultado sobre si la actividad legislativa pasa a un segundo plano durante estos eventos, respondió: “No quiero decir eso, pero por lo menos por hoy creo que la prioridad es el Mundial”.

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Funcionarios pueden pedir hasta 30 días de permiso al año

Ávalos Mariño explicó que los funcionarios de la Cámara de Diputados disponen de permisos por razones particulares que pueden utilizar durante el año.

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Detalló que el reglamento contempla hasta cinco días por mes bajo esta modalidad, con un límite acumulado de 30 días anuales.

“Es cinco días por razones particulares y treinta al año. O sea, puede cinco, pero una vez que completa treinta en el año, ya hasta ahí llegó”, indicó.

Según explicó, estos permisos suelen utilizarse especialmente para extender fines de semana largos o feriados. “Muchas veces, atendiendo estas circunstancias, el funcionario reserva su permiso particular para hacer uso de estos días, o generalmente cuando hay feriado largo, para que el feriado sea más largo”, señaló.

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“Favorece al puentazo”

El diputado reconoció abiertamente que el sistema facilita el ausentismo. Ante la consulta sobre si esta modalidad favorece el denominado “puentazo”, respondió: “Sí, hay que reconocer que sí, porque sencillamente pueden alegar razones particulares y después justificar”.

Incluso admitió que la exigencia para acceder a estos permisos es mínima. “Por razones particulares, solamente eso. No necesita mucha justificación. Alegan razones particulares y ya está, siempre que estén dentro del límite permitido”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que este tipo de ausencias se produce habitualmente en la Cámara Baja. “Es hasta normal, en el sentido de que siempre ocurre esto”, manifestó.

Legisladores también deben pedir permiso para ausentarse

Respecto a los diputados que eventualmente viajen al Mundial, Ávalos Mariño recordó que cualquier legislador que se ausente del país debe contar con la autorización correspondiente.

“En todos los casos, cuando uno se va a ausentar del país, tiene que tener la autorización correspondiente”, indicó.

Añadió que los pedidos de permiso son comunicados al pleno y aseguró que hasta el momento no tenía conocimiento de solicitudes relacionadas con el viaje al torneo.

Incumplimientos del reglamento

El diputado también reconoció una diferencia entre lo que establece el reglamento y lo que ocurre en la práctica durante las sesiones. Explicó que cualquier legislador que desee retirarse antes de concluir una sesión debe solicitar autorización al pleno.

“El reglamento así lo exige. Cuando alguien va a retirarse de la sesión, tiene que pedir permiso y tiene que tener la autorización del pleno”, afirmó. Sin embargo, admitió que esta disposición no siempre se respeta. “Lastimosamente, en la práctica, los colegas se retiran nomás”, señaló.

Ávalos Mariño sostuvo que se trata de una problemática que involucra a distintas bancadas y no a un sector político en particular. Además, consideró que la propia reglamentación contribuye a la situación debido a la facilidad para justificar ausencias.

“El reglamento es muy flexible, porque la justificación basta con informar que por razones particulares no pudo asistir. Ya se considera justificado”, concluyó.