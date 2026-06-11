Santiago Peña “se debe al grande y glorioso Partido Colorado”, dice senador cartista

Como ha hecho cada año desde que asumió la Presidencia de la República, el presidente Santiago Peña dará su informe anual de gestión ante las autoridades de la Asociación Nacional Republicana (ANR, Partido Colorado) antes de cumplir su deber constitucional de rendir cuentas ante el Congreso Nacional.

Figuras de la oposición política han criticado la recurrente decisión del presidente Peña de priorizar a la ANR a la hora de dar su informe anual de gestión como una falta de respeto al Congreso y un gesto de sumisión del mandatario ante el Partido Colorado y su presidente, Horacio Cartes.

En conversación con medios de comunicación este jueves, el senador cartista Juan Carlos ‘Nano’ Galaverna (ANR) defendió la decisión del presidente Peña diciendo que este “se debe al grande y glorioso Partido Colorado”.

“Luego va a venir a rendir cuentas en el Congreso, no tiene absolutamente nada de malo”, agregó.

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El senador Galaverna rechazó la noción de que el presidente Peña prioriza los intereses de la ANR por sobre los de la República y citó como un ejemplo el programa de alimentación escolar ‘Hambre cero’, que, según manifestó, “ha causado un impacto importante a nivel de economía familiar de pequeños y medianos productores”.

Reelección de Cartes como presidente de la ANR

El senador Galaverna comentó también sobre la intención de gran parte de la dirigencia del movimiento cartista Honor Colorado de la ANR de que Horacio Cartes se candidate para ser reelegido como presidente del Partido Colorado.

“Si Dios no dice otra cosa, don Horacio Cartes va a seguir siendo presidente del Partido Colorado”, declaró, y enfatizó que no se analizan otras candidaturas.

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“En Honor Colorado nuestro candidato es Horacio Cartes, el mayor líder de la República del Paraguay”, subrayó.

El Partido Colorado elegirá sus nuevas autoridades partidarias en elecciones internas- presumiblemente a finales de 2027 - en las que también elegirá a los candidatos que pugnarán por la Presidencia y Vicepresidencia de la República, el Congreso Nacional y las gobernaciones en las elecciones generales de 2028.