Elecciones municipales: Carlos Pereira lanza candidatura en Encarnación

En un multitudinario acto político el diputado Carlos Pereira, hermano del Gobernador de Itapuá Javier Pereira, lanzó su candidatura única representando a la coalición opositora en la zona sur del país.

El parlamentario presentó de manera oficial su propuesta para llegar a la intendencia de Encarnación el próximo 4 de octubre, acompañado por los doce candidatos a concejales de la alianza opositora.

Lo acompañaron el presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Alcides Riveros, el gobernador de Central, Ricardo Estigarribia, el gobernador de Itapúa, Javier Pereira; y los senadores Eduardo Nakayama (liberal), Salym Buzarquis (PLRA), Rafael Filizzola (PDP) y Esperanza Martínez (FG).

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También subió a la tarima a dar su respaldo la diputada Rocío Vallejos (PPQ), el diputado Guillermo Rodríguez (YoCreo), Miguel Prieto, líder del Partido Yo Creo y el intendente de Ciudad del Este, Daniel Mujica (YoCreo).

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Durante el acto los principales líderes de la oposición nacional pusieron énfasis en la unidad, para primero lograr la mayor cantidad de intendencias, el objetivo es 100, y luego poner la mirada en el 2028.

Al respecto, el presidente del PLRA, Alcides Riveros, afirmó que Carlos Pereira representa la mejor opción para conducir los destinos de Encarnación y ratificó el respaldo institucional del liberalismo a su proyecto.

“Con ese compromiso desde el Partido Liberal Radical Auténtico y con el compromiso con el país, quiero decirles que Carlos Pereira es la mejor opción para Encarnación. Vamos a trabajar unidos para lograr la victoria y construir la alternancia real que necesita el Paraguay”, dijo Riveros.

Un modelo replicable

La mayoría de los líderes de la oposición coincidieron en que la experiencia de articulación lograda en Encarnación constituye un claro ejemplo del modelo de unidad que la oposición busca replicar en distintos distritos.

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El objetivo es promover acuerdos amplios entre partidos y movimientos para ofrecer a la ciudadanía una alternativa competitiva, solvente y capaz de impulsar los cambios que demanda la población y sobre todo trabajar unidos.

Pereira enfrentará el 4 de octubre a su colega, el diputado cartista Sebastián Remezowski , quien ganó por amplia mayoría en las internas coloradas del pasado 7 de junio.