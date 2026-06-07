Daniel Centurión llama a la unidad y afirma que es tiempo de “rescatar y reconstruir Asunción”

Tras la contundente victoria de Camilo Pérez en las internas coloradas para la Intendencia de Asunción, el diputado Daniel Centurión emitió un mensaje de unidad partidaria y llamó a todos los sectores de la Asociación Nacional Republicana (ANR) a trabajar por la reconstrucción de la capital.

Centurión, referente de Colorado Añetete y exprecandidato a intendente de Asunción, había renunciado a su candidatura para respaldar al postulante de consenso de la disidencia, Arnaldo Samaniego, quien finalmente fue derrotado por el candidato respaldado por Honor Colorado.

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A través de su cuenta en X, el legislador destacó la importancia de respetar el resultado surgido de las urnas y de priorizar el interés de Asunción por encima de las diferencias internas.

“Reafirmamos nuestro respeto a la voluntad popular. La decisión soberana de la ciudadanía habló a través de las urnas y debe ser honrada por todos”, expresó.

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Centurión pide dejar atrás las diferencias y trabajar por Asunción

El diputado sostuvo que, una vez concluida la competencia electoral interna, corresponde fortalecer la unidad partidaria para encarar los desafíos que enfrenta la ciudad capital.

“Más allá de las diferencias propias de toda contienda electoral, hoy debe primar nuestro espíritu democrático y unirnos a la gran causa de rescatar y reconstruir nuestra querida ciudad Capital”, manifestó.

Las declaraciones de Centurión se producen luego de que los resultados del Tribunal Electoral Partidario confirmaran la victoria de Camilo Pérez sobre Arnaldo Samaniego por una amplia diferencia.

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Según la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), con el 98,95% de las mesas procesadas, Pérez obtuvo 80.733 votos frente a los 43.037 sufragios alcanzados por Samaniego, una diferencia de 37.696 votos que volvió irreversible el resultado.

En total participaron 131.410 afiliados colorados, lo que representó una participación del 49,84%, superior al 40,34% registrado en las internas municipales de 2021.

Felicitó a Camilo Pérez y respaldó la candidatura de la Lista 1

En su mensaje, Centurión también felicitó al candidato vencedor y le deseó éxito en la campaña que lo llevará a disputar la Intendencia de Asunción frente a la oposición en las elecciones municipales.

“Felicitaciones a Camilo Pérez, flamante candidato electo del Glorioso Partido Colorado. Le deseamos el mayor de los éxitos en el desafío que tiene por delante”, escribió.

El legislador consideró que el resultado de las internas debe servir para fortalecer la cohesión partidaria y preparar una propuesta competitiva para recuperar la administración municipal. “Es tiempo de unidad, madurez y compromiso con Asunción”, agregó.

El mensaje de Centurión concluyó con una clara señal de alineamiento con la candidatura oficial del Partido Colorado de cara a los próximos comicios. “¡Todos somos Lista 1!”, afirmó.