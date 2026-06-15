Campaña sucia: se evidencia que Peña comía con sus “gorilas comunicacionales”, dice diputado Benítez

Un video exclusivo al que accedió ABC revela cómo Juan “Jimmy” Villaverde, apuntado como responsable detrás de La Red Desinformante, asistía a reuniones “estratégicas” con la viceministra de Comunicaciones, Alejandra Duarte; el director del Mitic, Aníbal Domaniczky, y otros funcionarios.

Villaverde, destacado tanto por Duarte como por el propio ministro del Mitic, Gustavo Villate, como un “militante” del Partido Colorado, también fue funcionario de la cartera de Estado comunicacional, pese a que ambos altos funcionarios lo negaron en reiteradas ocasiones. Se sospecha que Villaverde lideró una campaña y equipo de ataques a periodistas y activistas opositores al gobierno para la que presuntamente desembolsaron millonarios fondos provenientes del Estado para pagar pautas e influencers que participaron de la misma.

Tras darse a conocer el video, el diputado independiente, Raúl Benítez, afirmó que se evidencia que el Presidente de la República, Santiago Peña, comía en la misma casa de gobierno, Mburuvicha Roga, con sus “gorilas comunicacionales”.

“Se evidencia que los monos comunicacionales que tenía, los gorilas comunicacionales que tiene Peña, son de su entorno, o sea, él come con sus gorilas en la misma casa de gobierno, Mburuvicha Roga”, refirió.

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Diputado Benítez denuncia benevolencia de Fiscalía

Agregó que, por otro lado, también se confirma la benevolencia de la Fiscalía, ya que a esta altura no se cuenta con una sola señal de que se esté moviendo la denuncia presentada respecto a la campaña sucia y la red desinformante en la que se sospecha del uso de más de US$ 500.000 de fondos públicos para el ataque a periodistas, medios y activistas opositores al gobierno.

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“Yo creo que el fiscal general lo que está haciendo es está especulando para ver hasta dónde llega la investigación que está llevando el grupo ABC Color, de tal manera a determinar qué es lo que puede hacer o no puede hacer o qué es lo que puede obviar o puede no obviar, en favor también del Presidente de la República”, señaló.

Dijo que la Fiscalía hoy está en la deriva, ya que no existe intención de investigar la campaña sucia y si se abre una carpeta probablemente sea para blanquear, aunque cree que en caso de que se abra una investigación fiscal, no se va a poder blanquear sin saber todo lo que se puede saber o sin tener conocimiento de todo lo que puede ser público.

Agregó que al Fiscal General de la República, Emiliano Rolón, se le complica el panorama porque “se le achica la cancha”.

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“Se va quedando un poquito más en la esquina. Hoy sabemos que los gorilas comunicacionales formaron parte del Mitic, sabemos que él (Jimmy Villaverde) formaba parte hasta de la mesa del Presidente de la República, no era un simple militante, o sea, sabemos que ellos formaban parte del riñón del gobierno. La pregunta es cómo va a abordar eso el Fiscal General de acá en adelante y él seguramente va a esperar a ver si sale alguna que otra información para encontrarle la vuelta”, indicó.

Villaverde formaba parte del “zoológico de gorilas”

Para el diputado de la oposición, con la investigación de ABC Color se demuestra es que Jimmy Villaverde y el equipo comunicacional que hacía el trabajo para la campaña sucia era “el conjunto de gorilas del zoológico así como el mborevisito de Mburuvicha Roga, evidentemente hoy sabemos que Mburuvicha Roga también contrató un grupo de gorilas que hacen el trabajo sucio del Presidente de la República”.

Aseguró que es evidente que se utilizó dinero público para solventar la red desinformante y la campaña sucia, pero se debe saber quién autorizó y quién dio la orden para que se utilicen fondos para este fin.

De los pedidos de informe que realizó la Cámara de Diputados al Poder Ejecutivo, solamente uno se respondió, cuya respuesta tampoco contestó las interrogantes planteadas, mientras, los legisladores siguen aguardando las respuestas de una segunda consulta que realizaron al Poder Ejecutivo sobre los posibles vínculos con la red desinformante y la campaña sucia.

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“Con ambas respuestas veremos qué caminos tomar. Evidentemente, el Mitic eligió la no comunicación para este caso, porque va a evidenciar que Gustavo Villate está en contubernio con el Presidente de la República, con este grupo que estuvo malversando dinero público, porque hay que decir que acá hay una malversación de dinero público”, insistió.

Rechazo al feriado por el Día del Padre

La diputada cartista Virina Villanueva presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados para establecer el 16 de junio como fecha fija para el Día del Padre en Paraguay, que de acuerdo al agumento, busca honrar a Gaspar Rodríguez de Francia, pero aclara que no contempla la creación de un nuevo feriado, ya que su intención es puramente conmemorativa

Consultado sobre el tema, Benítez respondió que es impresionante como los legisladores creen al sentarse en un curul y automáticamente las ideas son superiores a la del resto de la República, porque esta propuesta no tiene ninguna lógica.

“Nadie sabe cuál es la relación de esa fecha del 16 o por lo menos yo no lo sé hasta ahora, del 16 para que ella determine esto, entonces, yo me opondré primero por eso. Segundo, porque yo considero un día padre, domingo, asado, regálame eso, y tercero, porque de verdad en este país hay gente que no come, hay cosas demasiado urgentes, demasiado importantes como para que estemos perdiendo el tiempo debatiendo esto”, sentenció.

Criticó a la legisladora oficialista por querer “llenar su lista legislativa de cumplidos” y agregó que espera que mañana se rechace esto o se archive.