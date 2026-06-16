Cartistas reiteran pedido de informes sobre “campaña sucia”, total “monos” del Mitic no responden

La Cámara de Diputados aprobó la resolución “que reitera el pedido de informes a la Presidencia de la República y al Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) sobre vínculos institucionales, acreditaciones y financiamiento de actividades de comunicación digital de terceros”, la cual podría evidenciar graves mentiras del gobierno de Santiago Peña sobre la “campaña sucia” que salpica a su gestión.

Llamó la atención que la aplanadora cartista no se opuso; sin embargo, el secretario general administrativo de la Cámara, Carlos Samudio se “sacó de la galera” una supuesta oposición y planteando que se lleve a votación, pero ante el duro reproche del proponente, el diputado opositor Raúl Benítez, tuvo que rectificarse y alegó un “error involuntario”.

Al momento de argumentar la reiteración del pedido de informes, Benítez expuso unas imágenes (memes) del conocido programa “Los Simpsons” con monos tecleando a fin de reflejar cómo, en realidad, se ve el manejo del Mitic, haciendo referencia a que “gorilas” ligados al gobierno de Santiago Peña estarían detrás de la “campaña sucia” de ataque en redes sociales a políticos opositores y disidentes así como a medios de prensa críticos.

Esto sumado a sistemáticos escándalos, donde tanto el presidente de la República, Santiago Peña; el ministro de Mitic, Gustavo Villate, y la viceministra de Comunicación, Alejandra Duarte Albospino, han sido evidenciados como mentirosos, entre otras cosas, cuando pretendieron desconocer el vínculo estatal con el presunto hombre detrás de las páginas de ataques, Juan Roberto Villaverde (Jimmy).

“Algunos me dicen que es IA (inteligencia artificial), pero a mí me pareció una imagen demasiado realista -dicho en tono irónico- porque la realidad es que lo que estamos viendo es que tenemos un grupo de monos con teclado dentro del propio Gobierno nacional y es por eso que hacemos la reiteración del pedido de informes”, dijo Benítez.

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Remarcó que el Mitic, que se pasaba hablando de transparencia y de supuestamente no tener nada qué ocultar, al quedar evidenciado como mentiroso, no responde a los pedidos de informes.

“El Presidente de la República habló del señor Jimmy Villaverde como un militante más, como uno que estaba en la campaña, que les ayudaba nomás luego, y resulta que forma parte de la mesa de Mburuvicha Róga, tenía credencial, forma parte de las decisiones comunicacionales del Gobierno y eso es lo que se expone”, argumentó el diputado opositor.

De hecho, el motivo por el cual el Mitic no respondería este pedido de informes es porque está embretado en responder si efectivamente Jimmy Villaverde, al cual todos negaban, tenía o no credenciales oficiales del gobierno, entre otros varios puntos.

“Entonces, nosotros volvemos a reiterar al Mitic el pedido de informes para conocer la verdad sobre estos monos con teclado. ¿Estos monos con teclado están o no pagados con dinero público?... con dinero de Itaipú. ¿Cómo fue financiada esta campaña sucia contra opositores disidentes, periodistas y medios de comunicación?”, cuestionó Benítez sin tener respuesta hasta ahora.

Finalmente, dijo que si el Mitic respondía como le obliga la ley, ninguna de estas dudas cada vez más fundadas hubiese tenido sustento.