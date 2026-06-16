El PLRA proclamará el jueves a sus nuevas autoridades lideradas por Estigarribia

El acto de proclamación fue convocado para este jueves 18 de junio a las 18:00, en el local del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) sobre la calle Iturbe 936, en Asunción.

La convocatoria fue formalizada por el presidente del Tribunal Electoral Independiente (TEI), Gustavo Bernal, y el acto oficial de proclamación incluirá la entrega de títulos habilitantes.

Puntualmente se hará entrega de los títulos al Presidente entrante del PLRA, el intendente saliente de Fernando de la Mora, Alcides Riveros, el vicepresidente primero el diputado Antonio Buzarquis; y la vicepresidenta segunda, Julia Rivas así como los miembros del Directorio Nacional y departamental del periodo 2026 -2031.

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El titular saliente de la agrupación es Hugo Fleitas, electo como chapa de Efraín Alegre en 2021 en la renovación de autoridades partidarias. Fleitas asumió el mando tras la destitución de Alegre en agosto de 2023, por la Convención Liberal, en represalia por su tercera derrota electoral como candidato a la Presidencia de la República en 2013, 2018 y 2023.

Con esto se inicia el periodo hegemónico del líder del movimiento Nuevo Liberalismo, el gobernador de Central y aspirante presidencial 2028 Ricardo Estigarribia.

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Su sector ganó la presidencia del PLRA; 19 de 30 lugares en el Directorio Nacional y la presidencia de la Juventud Liberal Radical Auténtica (JLRA) así como en la mayoría de las candidaturas a la intendencia con miras a las elecciones municipales del 4 de octubre.

Solo resta que el TEI divulgue los resultados sobre los 585 miembros electos de la Convención del PLRA, máxima instancia partidaria que refrenda las propuestas de líneas políticas y alianzas electorales con miras a las elecciones generales y presidenciales.