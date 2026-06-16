Enviado del gobierno taiwanés evalúa cooperación con Paraguay

El ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, recibió hoy al viceministro de Asuntos Exteriores de Taiwán, Chen Ming-chi, con quien repasó los principales temas de la agenda bilateral.

De acuerdo con la información oficial, “ambas autoridades conversaron también sobre los avances de los proyectos de cooperación en curso y las perspectivas de trabajo conjunto orientadas a continuar fortaleciendo la alianza estratégica entre Paraguay y Taiwán”.

El informe oficial refiere que el viceministro de Relaciones Exteriores, Víctor Verdún, mantuvo una reunión con su homólogo taiwanés “durante la cual reafirmaron el excelente estado de las relaciones bilaterales y el compromiso de ambos Gobiernos con el fortalecimiento de una alianza estratégica sustentada en valores democráticos compartidos, la cooperación tecnológica y el desarrollo sostenible”.

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Asimismo, Verdún y Chen Ming-chi realizaron un repaso de los avances registrados tras la visita del presidente Santiago Peña, a Taiwán, en mayo pasado, en materia comercial, jurídica, tecnológica y de cooperación, entre los que destacan los proyectos en ciberseguridad e inteligencia artificial.

En el ámbito económico, las autoridades resaltaron el sostenido crecimiento del intercambio comercial bilateral y “la consolidación de Taiwán como uno de los principales socios del Paraguay en Asia y un mercado estratégico para las exportaciones nacionales”.

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Evaluación de la cooperación

El reporte de la Cancillería indica que los viceministros de RR.EE. de Paraguay y Taiwán “evaluaron los avances” de los principales proyectos de cooperación en ejecución”, entre ellos la construcción del Hospital General de Asunción, el desarrollo del campus de la Universidad Politécnica Paraguay-Taiwán y la implementación del Sistema de Información en Salud (HIS), iniciativas orientadas a fortalecer las capacidades nacionales en áreas prioritarias para el desarrollo.

Conforme a los datos oficiales, el primer desembolso de Taiwán fue de US$ 20 millones a favor del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para el financiamiento del proyecto Diseño, Construcción y Mantenimiento del Hospital General de Asunción.

Los recursos serán destinados a la ejecución del proyecto, cuyo monto total asciende a US$ 62 millones.

En tanto, la construcción de la Universidad Politécnica Paraguay -Taiwán asciende a un total de US$ 27 millones.

La nueva sede estará ubicada en la avenida Ñu Guasu, de Asunción, entre el hospital San Jorge y el arroyo Itay, al lado del Comité Olímpico Paraguayo (COP). Las obras se prevén que culminen en agosto de 2027.

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En tanto, el Sistema de Información en Salud (HIS) el monto total del proyecto ascendió a US$ 14.992.733.

De acuerdo a información oficial, el financiamiento permitirá continuar la expansión del Sistema de Información en Salud (HIS, por sus siglas en inglés) a más servicios en todo el país. Esta plataforma se implementa en las 18 regiones sanitarias de Paraguay y en más de 200 servicios en todos los niveles de atención médica.