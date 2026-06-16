“Ley Anti Rivas” cumple un año varada en Diputados y podrían seguir dilatando su tratamiento

El pasado 6 de mayo cumplió un año de la presentación del proyecto de ley “anti Hernán Rivas” en Diputados de los diputados Rocío Vallejo (Partido Patria Querida), Jorge Ávalos Mariño (PLRA) y Roberto González (ANR, Añeteté) , tiempo en el que acumuló un sin número de inclusiones en el orden del día para luego simplemente no tratarse.

Hoy, de vuelta figura como punto 9 del orden del día de la sesión ordinaria de Diputados convocada para las 9:00.

El proyecto plantea aumentar las exigencias para evitar nuevos escándalos de designación como miembros del JEM a presuntos abogados truchos como el del exsenador cartista Hernán David Rivas o el exdiputado Orlando Arévalo (ANR, cartista, ahora de Fuerza Republicana).

Ambos con presuntos títulos falsos, Rivas de la Universidad Sudamericana y Arévalo de la Universidad Leonardo DaVinci, incluso llegaron a presidir el JEM.

El proyecto en cuestión plantea establecer como requisito para ser designado miembro del JEM, ya sea en representación de Diputados o del Senado, además del título de abogado, poseer al menos 10 años de experiencia en el ejercicio de la profesión.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Para esto, se pretende agregar al artículo 3º de la Ley Nº 6814/2021 orgánica de JEM, que los aspirantes a miembros del JEM puedan demostrar una década de experiencia ya sea como docente de derecho, como fiscal o juez y/o como abogado particular.

El punto de controversia del proyecto radica en el tiempo de mandato que actualmente es de 3 años, lo que genera un desencaje con el periodo legislativo que es de 5 años. Es decir, uno de los miembros completa los tres años, pero el segundo debe cortarlo si no es reelecto o se cambia de cámara.

También, a fin de evitar que los miembros se enquisten en el cargo y generen su “rosca”, los proyectistas plantean que el periodo de representación sea de solo un año.

Sin embargo, otra propuesta plantea un intermedio, es decir, que dure dos años y medio. Así cada representante tiene un periodo igual que coincide con el fin del mandato legislativo.