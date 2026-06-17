“Campaña sucia”: diputado reitera “indicios” de uso de dinero público para ataques en redes

En conversación con ABC Cardinal este miércoles, el diputado opositor independiente Raúl Benítez comentó sobre la aprobación del pedido de informe que presentó para que la Cámara Baja del Congreso Nacional solicite al Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) que reporte sobre posibles vínculos entre el Estado paraguayo y una “campaña sucia” de ataques en redes sociales a opositores políticos, periodistas y medios de comunicación críticos del gobierno del presidente Santiago Peña.

La oposición manifiesta que hay indicios de que el Gobierno financió con fondos públicos esa “campaña sucia” emprendida a través de cuentas en redes sociales que, según señaló el diputado Benítez, pautaban publicidad del Estado en paralelo con publicaciones de desinformación y ataques contra adversarios del gobierno del presidente Peña.

Lea más: Cartistas reiteran pedido de informes sobre “campaña sucia”, total “monos” del Mitic no responden

“Estamos debatiendo si el Gobierno pagó con dinero público una agencia o pautas digitales en una campaña contra opositores, disidentes y periodistas”, subrayó el legislador opositor, que agregó que “hay indicios graves” de que esa campaña fue financiada con fondos públicos.

“Grave sería que esto se orqueste desde el Estado”

El diputado Benítez enfatizó que la objeción no se basa en la existencia de una “campaña sucia” de insultos e intentos de desprestigio contra opositores en redes e indicó que tal campaña existe desde hace años.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El foco de la cuestión y el motivo del pedido de informe al Mitic es concretamente la posibilidad de que esa campaña pueda haber sido financiada con dinero público, dijo.

Lea más: Red Desinformante: Peña es cómplice del esquema de campaña sucia, denuncia diputado Benítez

“Acá hubo muchas difamaciones, pero lo grave sería que esto se orqueste desde el Estado, desde (la residencia presidencial) Mburuvicha Róga o el Mitic”, declaró.

‘Jimmy’ Villaverde

Parte de la controversia en torno a la “campaña sucia” gira en torno a la figura de Juan Roberto ‘Jimmy’ Villaverde, un exfuncionario del Mitic, a quien los indicios señalan como el orquestador del esquema y quien supuestamente incluso hacía oficina en la residencia presidencial.

Gustavo Villate, ministro del Mitic, describió a Villaverde como simplemente un “militante” del Partido Colorado, a pesar de que luego se comprobó que fue funcionario de ese ministerio.

Lea más: Campaña sucia: se evidencia que Peña comía con sus “gorilas comunicacionales”, dice diputado Benítez

“Hablan de ‘Jimmy’ Villaverde como un militante más, pero había sido el tipo hasta se sentaba a merendar en Mburuvicha Róga, tenía acceso a lugares a los que el resto de los medios no”, señaló el diputado Benítez.

“Cuando uno mira la línea de poder detrás de estas cuentas, encuentra al Gobierno nacional”, declaró el parlamentario. “Cuando hay ocultamiento, tengo el derecho a pensar mal”, concluyó.