Red Desinformante: Peña es cómplice del esquema de campaña sucia, denuncia diputado Benítez

La investigación sobre La Red Desinformante reveló un esquema de campaña sucia contra medios de prensa y referentes políticos opositores al gobierno de Santiago Peña en la que se pautaba en redes sociales la difusión de mensajes falsos y ataques.

La sospecha del uso de dinero público para esta campaña sucia se evidenció luego de que se apuntó a Juan “Jimmy” Villaverde, exfuncionario del Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicación (Mitic), como el principal coordinador de esta campaña, el cual incluso hacía oficina en Mburuvicha Róga.

La Fiscalía abrió una investigación sobre la campaña sucia tras las denuncias de víctimas y de varios legisladores. También la Cámara de Diputados elevó pedidos de informe a la Presidencia de la República y al Mitic; sin embargo, los mismos siguen sin respuesta al día de hoy, fecha de vencimiento de los pedidos, lo que a criterio del diputado Raúl Benítez evidencia la complicidad de Peña con La Red Desinformante.

“Peña, en su intento de lograr enaltecer un gobierno que no puede mostrar logros, se dedicó a tratar de machacar a los que denuncian su gobierno nefasto. Eso es lo que está haciendo Peña y él obviamente está en conocimiento, él es cómplice principal de todo este esquema”, refirió.

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Gobierno no responde sobre campaña sucia

Benítez contó que hicieron dos reiteraciones al pedido de informes realizadas al Poder Ejecutivo por la campaña sucia, debido a que uno venció hoy sin tener una respuesta, mientras que el otro se respondió a medias.

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Sostuvo que la falta de respuesta deja en claro que hay un ocultamiento debajo de la alfombra y que es algo muy grande.

“Acá evidentemente se usó dinero público para financiar una campaña sucia, una campaña desagradable, asquerosa y el Gobierno con las contradicciones, con las mentiras que quedan expuestas y después sumado a esto la no respuesta de los pedidos de informe deja abierta la posibilidad de que nosotros podamos decir, ‘señores, pagaron con plata pública’”, refirió.

Criticó que lo que el gobierno de Peña oculta hoy es que fueron cómplices de la campaña sucia y que sabían todo lo que estaban haciendo, por lo que quieren guardar las computadoras desde donde se realizaron las publicaciones que están en Mburuvicha Róga, que es desde donde se operó.

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MEC, pilar fundamental del esquema de títulos falsos

Benítez criticó también que desde hace tres años hablan del esquema de títulos falsos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), y que Luis Ramírez, titular de la cartera, solo dio “un caramelito mediático” tras la denuncia de 250 títulos falsos que hallaron, para “no tocar el postre”.

Denunció que el MEC tiene muchísima responsabilidad, ya que es la institución responsable de validar y legalizar los títulos universitarios. Instó a Luis Ramírez a responder los pedidos de informes que se hacen tanto desde el portal de acceso a la información pública, como las realizadas por la Cámara de Diputados.

“El MEC es el pilar fundamental de la venta de los títulos falsos en Paraguay, ¿por qué?, porque el MEC legaliza los títulos, registra los títulos y los legaliza cuando uno se va y presenta el cartón que no sirve de nada y cuando tiene el sello del MEC lo vuelve legal, lo vuelve utilizable para todas las profesiones. Y si Luis Ramírez hoy nos sale, después de 3 años, con que 250 títulos son falsos, que él descubrió hoy, ¡chocolate por la noticia! Nosotros hace 3 años le estamos diciendo que hay miles de títulos falsos y su silencio hasta ahora fue absoluto”, criticó.

Diputado denuncia encubrimiento a Yamil y Nasser Esgaib

También cuestionó el encubrimiento a títulos universitarios del diputado colorado cartista Yamil Esgaib y su hijo, el concejal Nasser Esgaib, quienes rompieron el récord de terminar una carrera de 5 años en 3 años y de 4 años en 2 años, además de expresar su desconfianza de que la reciente comisión especial de investigación de títulos falsos, esté presidida por el cartista Patrick Kemper.

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“Lo más grave es que no muestran, que nos esconden, que se nota perfectamente el encubrimiento. A mí, déjenme dudar sobre la intención de la comisión que preside hoy Kemper. Yo creo que van a encontrar algunos que otros elementos para distraer, pero no se van a centrar en los más polémicos, y de hecho hasta me animo a decir que esa comisión va a terminar de blanquear el negociado de títulos falsos de muchísimas universidades”, indicó.

Así como el caso de Hernán Rivas, que renunció ante la presión de su posible expulsión por el presunto uso de título falso para integrar el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), dijo que existen miles de casos iguales.

“Si el MEC no se anima a transparentar, van a confirmar que hay más de un Hernán Rivas en este Congreso. Nosotros tenemos el caso de una colaboradora nuestra, que es Noelia Díaz, que ha pedido información sobre Nasser Esgaib, sobre su legajo, esto no ha obtenido respuesta. Nosotros hemos pedido también información sobre los títulos de otros actores que están en el JEM, no hemos obtenido respuestas. Entonces, en este momento ya puedo pensar solamente que el MEC es cómplice del esquema”, advirtió.

Sanciones fictas de proyectos de ley

Ante las críticas de que la falta de quorum en la Cámara de Diputados supuestamente se da por su altercado con el cartista Yamil Esgaib, lo que hace que varios proyectos de ley se aprueben con sanción ficta, sin ser tratados ni debatidos, el diputado Raúl Benítez respondió que el cartismo cuenta con más de 50 diputados, por lo que tiene mayoría propia y hasta pueden hacer quorum solos.

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“Me parece primero hipócrita. Yo les diría a los cartistas que hablen con su bancada, ellos son 53, tienen mayoría propia. Ellos solitos pueden hacer una sesión acá y lo hacen cuando se trata de proyectos para hacer negociados. El tema es que como no hay proyectos que les interesen ahora, no llenan sala”, fustigó.

Agregó que el problema con Yamil Esgaib es una cuestión que tiene que solucionar la presidencia de la Cámara para que se haga cumplir el reglamento, poniendo el orden.

“Yamil se pasa gritándonos todas las sesiones. La vez pasada la colega Johanna Ortega explotó, pero ahí lo que correspondía es que presidencia lo llame al orden. Si nosotros empezamos a gritar de ese lado cuando el colega está hablando, gritándole ‘imbécil, te vamos a romper la cara’, que le vamos a suspender, al toque nos echan de esta sala, pero el colega tiene carta verde aparentemente para poder agredir desde su curul”, concluyó.

Agregó que independientemente a que Esgaib se sienta blindado por la mayoría, su agresión le sale por la culata, ya que la gente igual se da cuenta de que Yamil es nefasto.