Gobierno mintió: “Jimmy” Villaverde estuvo comisionado en Mitic y no era solo un “militante”

En coro, tanto el presidente de la República, Santiago Peña como el ministro Gustavo Villate y su viceministra de Comunicaciones, Alejandra Duarte Albospino en su momento salieron a negar la vinculación estatal con el “Jimmy” Villaverde, a quien según dijo el pasado 16 de mayo el presidente Peña, era un “simple militante del Partido como miles otros” y “que no trabaja en el área de comunicación del Gobierno, es un simpatizante”.

Pues todos mintieron, según admitió a la Cámara de Diputados el ministro Gustavo Villate en una respuesta a un pedido de informe ingresada ayer a las 18:06, que confirma que Villaverde estuvo comisionado a la institución por “2 meses y 20 días”.

Si bien Villate intentó minimizar el escándalo de la mentira, alegando que “el citado ciudadano y la firma comercial (Comunik, presuntamente vinculada a las cuentas de ataque a favor del gobierno) mencionada no han mantenido ni mantienen vínculo contractual alguno con el MITIC”, finalmente terminan reconociendo el comisionamiento de Villaverde en 2025.

“No obstante, se informa que el ciudadano Juan Roberto Villaverde Emategui, fue comisionado a esta institución durante 2 meses y 20 días en el año 2023, entre el 01 de setiembre y el 20 de noviembre del 2023″.

Esta admisión se da de manera forzada a consecuencia de que nuestro diario publicó que el 9 de octubre de 2023, Villaverde formó parte de una comitiva de cobertura de actividades del presidente Santiago Peña en Paraguarí como “encargado de redes sociales” y en noviembre de 2023 se hizo el desembolso del viático correspondiente.

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Sin embargo, Villaverde siguió cercano al Mitic y puntualmente con la viceministra de Comunicaciones, Alejandra Duarte Albospino, ya que ambos formaron parte de una reunión en la misma sala de reuniones que usa el presidente de la República en Mburuvicha realizada el 28 de mayo de 2025.

Es decir, Villaverde, que supuestamente ya no tenía vínculo alguno con Mitic ni con la Presidencia, seguía formando parte de reuniones en Mburuvichá Roga.

Otra cuestión que el Mitic insistió en negar en este pedido de informes pese a las pruebas, fue el otorgamiento de credenciales de la Presidencia de la República a “Jimmy”.

Ahi de vuelta hay controversia sobre las fechas, ya que existe respaldo documental (Resolución Mitic N° 537/2023 del 25 de septiembre de 2023 y la Res. N° 591/2023, del 13 de octubre de 2023) donde Mitic acepta el comisionamiento de Villaverde desde la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y en la segunda resolución lo eximen de la obligación de marcación del reloj biométrico. De hecho respaldaba el hecho de que se le haya otorgado un carnet de acceso a Mburuvicha Roga.

Sin embargo, ya supuestamente sin tener vínculo formal con el gobierno, en julio de 2025, se le vuelve a imprimir otro carnet de acceso a la residencia presidencial.