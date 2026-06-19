Hermana de Dionisio y suegra de Alliana juran ante la Corte como defensoras adjuntas

El acto fue encabezado el jueves último por el vicepresidente primero de la Corte Suprema de Justicia, Luis María Benítez Riera, y el defensor general, Dr. Javier Dejesús Esquivel.

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La ceremonia contó además con la presencia de la presidenta del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Alicia Pucheta, ésta última fue la ministra de la Corte quien renunció a dicho cargo bajo la promesa de ser la primera presidenta del Paraguay si el Congreso aceptaba la renuncia anticipada de Horacio Cartes en 2018.

Pucheta llegó al JEM jurando como miembro del Consejo de la Magistratura por el Poder Ejecutivo en 2023, acto calificado de violación a la Constitución por la oposición.

Nancy María Diana Amarilla Guirland, hermana del senador liberocartista Dionisio Amarilla, juró en carácter de Defensora Adjunta en lo Laboral y Contencioso Administrativo.

Ella figura como funcionaria de la Corte Suprema desde el 2013 y actualmente figura como “comisionada” del Poder Judicial a la Itaipú Binacional con un salario judicial de G. 10.800.000.

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Al mismo tiempo, figura como empleada en la Universidad Nacional de Asunción (UNA), órgano en el que su hermano fue administrador, con un salario de G. 4.169.702.

Por su parte, Nancy María Ortiz de Souto, suegra del vicepresidente de la República Pedro Alliana, juró en carácter de Defensora Adjunta de la Niñez y la Adolescencia. Ya era defensora pública desde el 2019 y gana un salario de G. 18 millones.

Así también, en el mismo acto, Judith Maribel Echagüe Cristaldo juró en carácter de Juez en lo Penal y de Sentencia para Concepción – Circunscripción Judicial de Concepción.

Los que votaron por ellas

En el caso de Amarilla Guirland, en la terna para Defensor Adjunto del Ministerio de la Defensa Pública, fueron incluidos Martín Patricio Muñoz Carman (565,6 p), Amarilla Guirland (490,92 p), y María de Lourdes Benítez de Almirón (486,96 p).

El ministro Víctor Ríos fue quien propuso a Amarilla Guirland para el cargo. Su moción tuvo el apoyo de los ministros Manuel Ramírez Candia, Carolina Llanes, César Diesel, Eugenio Jiménez Rolón, Luis Benítez Riera y Alberto Martínez Simón (presidente de la Corte).

En el caso de Ortiz de Souto, ella era acompañada en la terna por las defensoras públicas Leyla Josefina Centurión Giménez (557,1 p) y Cecilia Flecha Galeano (556,4 p). La ministra María Carolina Llanes Ocampos propuso su nombre y tuvo el respaldo de la mayoría salvo el voto de Cesar Garay.