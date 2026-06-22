Diputados tratarían mañana pago de intereses de deuda a vialeras y paralización de obras

La Cámara de Diputados, presidida por Raúl Latorre (ANR, HC) debe sesionar mañana. La convocatoria fue fijada para las 9:00 y su orden del día consta de 14 puntos.

En el punto N°1 figura el polémico proyecto de ley que autoriza el pago de intereses por certificados de obra a vialeras contratistas del Estado, con unos US$ 100 millones en juego.

Lea más: En medio de críticas, Senado aprobó plan que autoriza pagar intereses moratorios a constructoras

El Gobierno adeuda más de US$ 300 millones a constructoras, y estiman que el valor de estos intereses moratorios ronda los US$ 100 millones.

Lea más: Advierten que la paralización de obras en un año electoral tendrá costo político

La paralización de las obras generaron fuertes reclamos del sector empresarial quienes advirtieron que esta decisión iba a traer consecuencias negativas a intendentes y políticos en todo el país por las promesas incumplidas de obras.

Posible postergación

El proyecto con media sanción de la Cámara de Senadores ya cuenta con dictámenes de varias comisiones, pero la falta de consenso entre los legisladores de las bancadas coloradas oficialistas podrían forzar la postergación del proyecto.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La propuesta analizada autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) al pago de los intereses moratorios correspondientes a obligaciones de pago no canceladas dentro de los plazos contractualmente establecidos, generadas por certificados de obras de infraestructura.

Sobre una posible postergación, el vicepresidente primero de la Cámara Baja y aliado cartista, Hugo Meza (ANR, B) reconoció que existen divergencias y dudas sobre el proyecto, que no se trata de poca plata (unos US$ 100 millones solo en intereses de deuda, sin contar el contrato en sí).

Críticas en el Senado

Cuando fue aprobado en la Cámara de Senadores, los parlamentarios recordaron que hay varias obras paralizadas por la falta de pagos, e incluso muchas han quebrado, por lo que urgen esta medida de auxilio.

Durante las argumentaciones, los proyectistas (mayormente cartistas) indicaron que la falta de pago oportuno por parte del Gobierno a estas empresas ha generado tensiones económicas y sociales, afectando la cadena de pagos en el sector de la construcción y perjudicando a proveedores de insumos, servicios y mano de obra vinculados a estas obras, especialmente de las más pequeñas y que este pago representará una inyección de liquidez importante para estas empresas.

Otros puntos a tratar mañana

Por otra parte en el punto N° 7 figura el tratamiento del Informe y dictamen de la Contraloría General de la República sobre liquidación del presupuesto general de la nación del ejercicio fiscal 2024.

Dicho informe fue remitido por el contralor Camilo Benítez, funcional al cartismo, y fue entregado al senador liberocartista Dionisio Amarilla presidente de la Comisión Bicameral Encargada de considerar el documento, en mayo de 2025.

Lea más: Contraloría detecta irregularidades en ministerios y otras instituciones públicas

Años atrás, Amarilla hizo campaña para que la Fiscalía procese al expresidente Mario Abdo Benítez por el último informe de la CGR sobre su gestión y las denuncias de corrupción, pero entrado el gobierno de Santiago Peña, no hace mención a alguna irregularidad.

Otro proyecto a ser estudiado es regular la instalación de parques de diversiones en Paraguay. La proyectista es la diputada Leidy Galeano.