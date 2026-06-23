Núñez vs Riera: Senador organiza manifestación contra mudanza de bomberos y la motorizada

El senador y excomisario Carlos Núñez Agüero convoca a una manifestación para repudiar la reubicación del puesto de la Agrupación Motorizada y Departamento de Bomberos de la Policía Nacional, que históricamente prestaba servicios en el barrio Sajonia, en las inmediaciones del Palacio de Justicia.

Núñez fracasó en el intento de expropiar dicha propiedad, ocupada por la Policía pero perteneciente al Ministerio Público. La Fiscalía anunció que en el sitio se levantará un futuro Laboratorio Forense.

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Debido a esta situación, la Agrupación Motorizada fue trasladada a la base de la Agrupación Linces bajo el puente Héroes del Chaco y los Bomberos de la Policía se reubicaron en una nueva base en la zona recreativa de la Costanera.

Junto a esto, el legislador también repudia la intención del Ministro Riera de trasladar la Comandancia de la Policía a los edificios corporativos en el Puerto de Asunción.

Polígrafo generó conflicto

La movilización se enmarca en el abierto conflicto que Núñez mantiene con Riera y que estalló con el requisito de la prueba del Polígrafo a los candidatos a ascensos en la jefaturas policiales.

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La medida de protesta se llevará a cabo mañana miércoles 24 de junio, a las 07:30 horas bajo el Puente Héroes del Chaco – Costanera Norte.

A la Motorizada no le gusta el lugar de los Linces

Los organizadores de la manifestación consideran que el nuevo emplazamiento de la Policía Motorizada, que comparten base con la agrupación Lince, no reúne las condiciones adecuadas para el funcionamiento de un puesto de seguridad y sostienen que la decisión afecta de sobremanera al personal policial.

Sostienen que la convocatoria busca visibilizar esta situación y solicitar a las autoridades competentes la restitución del puesto a un lugar que garantice una atención eficiente y digna para la ciudadanía.