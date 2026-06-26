JEM: nulidad en resoluciones en las que intervino Rivas sería “fantástico”, según vicepresidente del CAP

El senador Mario Varela, representante de la Cámara Alta en el JEM, no descartó que se analicen nulidades en las resoluciones en las que el exsenador Hernán Rivas haya intervenido, esto si es que se comprueba que su título de abogado era falso.

Al respecto, el vicepresidente del Colegio de Abogados del Paraguay, Óscar Rubén Montanía, mencionó que “se producirían inevitablemente porque hay partes afectadas”.

También detalló que se deberían declarar como nulos los casos donde Rivas haya dado mayoría para cualquier resultado, sea una remoción o absolución.

De igual manera, sostuvo que en los casos en donde no haya incidido su voto, “no habría razón” para que se declare la nulidad.

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Cada caso debe ser analizado

Si es que la Justicia demuestra que el título del exlegislador es falso, el abogado consideró que “eventualmente habría que analizar cada caso” y también las partes afectadas tendrían que participar.

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Asimismo, recordó que el Colegio “desde el principio” cuestionaba la figura de Rivas y rechazaba su nombramiento para el Jurado, principalmente por su “falta de idoneidad que se podía notar públicamente”.

“Que hoy día se declare la nulidad de los actos donde haya tenido participación, me parece fantástico. Se hizo eco de nuestro reclamo, me parece muy válido y sería un éxito, no solo de los abogados, sino de toda la ciudadanía”, apuntó.

En referencia a cómo afecta el caso de Rivas a la imagen jurídica del país, Montanía también reconoció que esta se encuentra “bastante deteriorada”, por lo que todas las personas que integran el Poder Judicial, “desde los cargos de ministro hasta el último abogado recién recibido”, deben hacer “una suerte de mea culpa” ante un Poder Judicial que “está aplazado”.

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Intervenciones de Hernán Rivas

Con la salvedad de que las estadísticas son anuales, Rivas habría estado involucrado en un máximo de 22 remociones, 39 apercibimientos y 93 absoluciones cuando era integrante del Jurado.

En octubre del 2023, ante los cuestionamientos generalizados por su dudoso título y su falta de idoneidad, Hernán Rivas había pedido permiso para dejar el JEM. En mayo de este año renunció a su banca en la Cámara de Senadores y ahora está a la espera de un juicio oral y público por presunta producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.

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