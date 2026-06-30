Cartes insiste con la unidad colorada y pide dejar atrás las internas

El presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, volvió a centrar su discurso en la necesidad de la unidad partidaria durante el acto de proclamación de los candidatos colorados para las elecciones municipales del próximo 4 de octubre. Al igual que tras las internas del pasado 7 de junio, el líder colorado evitó profundizar en las diferencias internas y apeló a un mensaje de reconciliación para encarar la campaña electoral.

Ante los candidatos electos y la dirigencia partidaria, Cartes sostuvo que las internas ya cumplieron su función y que, desde ahora, el desafío consiste en trabajar de manera conjunta para retener el poder municipal en los 263 distritos del país.

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“Ya no existen vencedores ni vencidos”

Durante su intervención, Cartes citó una de las frases más recordadas del fallecido dirigente colorado Luis María Argaña: “El que ganó, no ganó todo. Y el que perdió, no perdió todo”, para sostener que las competencias internas deben concluir con entendimiento y no con divisiones permanentes.

En esa línea, afirmó que “las internas quedaron atrás” y remarcó que, desde este momento, “ya no existen vencedores ni vencidos”, sino “un solo partido, una sola causa y un solo compromiso con el Paraguay”.

El titular de la ANR también señaló que los 5.927 candidatos proclamados pasan a ser “patrimonio del Partido Colorado” y aseguró que todos recibirán el mismo respaldo de la conducción partidaria, independientemente del sector interno del que provengan.

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Llamado a toda la dirigencia

Cartes convocó a presidentes de seccionales, convencionales, legisladores, gobernadores, intendentes, concejales y dirigentes de base a acompañar activamente la campaña de los candidatos.

Según manifestó, el objetivo es que los postulantes “sientan la fuerza de un partido que camina junto a ellos” y que cuenten con el respaldo necesario para enfrentar las elecciones municipales de octubre.

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Un discurso que se repite tras las internas

El mensaje pronunciado este lunes mantiene prácticamente el mismo eje que Cartes había planteado el pasado 7 de junio, luego de conocerse los resultados de las internas municipales, cuando el cartista Camilo Pérez se impuso en la puja por la candidatura a la Intendencia de Asunción.

En ambas ocasiones, el presidente del Partido Colorado priorizó un tono conciliador y buscó transmitir una imagen de cohesión interna, pese a las disputas que dejaron las elecciones partidarias en varios distritos del país.

Si bien el discurso enfatiza que “todos somos Lista 1” y que no habrá diferencias entre los sectores internos, el verdadero desafío para la conducción colorada será trasladar ese mensaje de unidad a los liderazgos locales, donde en numerosos municipios las internas dejaron enfrentamientos políticos que aún deberán ser superados antes de los comicios del 4 de octubre.

La mirada también está puesta en el 2028

En el cierre de su intervención, Cartes manifestó su confianza en una victoria colorada en las elecciones municipales y sostuvo que los candidatos surgidos de las internas están preparados para gobernar los municipios del país.

No obstante, dejó entrever que la estrategia de unidad trasciende la contienda de octubre al afirmar que el Partido Colorado debe afrontar el proceso electoral “con mucha confianza hacia el 2028”, en referencia al próximo ciclo electoral nacional.