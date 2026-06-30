Feriado no suspende proclamación de candidatos en la ANR

Para las 18:00 de hoy en la Junta de Gobierno de la ANR sigue marcada la realización del acto de proclamación de los candidatos electos por el Partido Colorado para unos 5.921 cargos a intendentes y concejales municipales que pugnarán en las municipales del próximo 4 de octubre.

“El Tribunal Electoral Partidario de la ANR, informa que el acto de proclamación de los candidatos a intendente de la lista 1, Partido Colorado, sigue en pie. No se posterga a pesar del feriado decretado por el Poder Ejecutivo”, comunicó ayer la Dirección de Comunicación de la ANR.

Con esto, el Partido Colorado cierra el proceso electoral interno del pasado 7 de junio donde compitieron unos 16.848 precandidatos a intendentes y concejales, y se prepara para octubre, donde además de buscar ganar la mayor cantidad de municipios tiene el principal desafío de tratar de ganar en tres bastiones claves.

En Asunción, el candidato a intendente electo por la ANR, Camilo Pérez (cartista) tendrá el desafío de enfrentar a una oposición prácticamente unida en torno a la candidata Soledad Núñez.

El candidato colorado además cuenta aún con el lastre de una nefasta gestión del exintendente cartista Óscar “Nenecho” Rodríguez, apañado por muchos concejales que ahora buscan el rekutú.

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Por otra parte, el otro gran desafío estará en Ciudad del Este (Alto Paraná), donde el aspirante colorado a la intendencia, Rigoberto Chamorro (cartista) deberá cortar con una racha de ascendente hegemonía del exintendente y precandidato presidencial, Miguel Prieto, líder de Yo Creo.

Chamorro, que es candidato del equipo del Gobernador de Alto Paraná, César “Landy” Torres (Cartista) pondrá a prueba también el respaldo del Clan Zacarías Irún, que se juega sus últimas cartas tras la derrota de su precandidato, Magno Álvarez.

Este clan, encabezado por el senador cartista Javier Zacarías y su hermano, el director paraguayo de Itaipú, Justo Zacarías, acarrea ya una serie de fracasos electorales en esa zona del país, no pudiendo ganar en este caso ni con la “billetera” de la binacional de su lado.

Finalmente, otro objetivo clave de la ANR es retomar el poder en Encarnación (Itapúa), donde el actual diputado cartista Sebastián Remesowski deberá enfrentar a una oposición completamente unificada en torno a la candidatura del también diputado Carlos Pereira Rieve (PLRA, Nuevo Liberalismo), hermano del gobernador de Itapúa, Javier Pereira Rieve (PLRA, Nuevo Liberalismo).