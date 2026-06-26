Camilo Pérez hace promesas que el cartismo ya incumplió en la Municipalidad de Asunción

“Camilo Pérez Intendente va a ser una persona que va a cuidar muchísimo la transparencia”, dijo en un video subido a sus redes sociales.

Realidad: Sin embargo; el cartismo impidió que la Cámara de Diputados solicite informes sobre su gestión en el Comité Olímpico Paraguayo.

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A esto se suma que todos los intendentes del cartismo hasta la fecha han mantenido encriptados los nombres en las planillas de salarios de los funcionarios. En la práctica esto hace imposible encontrar a algún “planillero” por su apellido salvo que el denunciante tenga el número de cédula de la persona.

“La gente pide tres cosas tan simples, ¿verdad? Limpieza, bacheo y seguridad. Y en mis primeros 100 días de gobierno municipal voy a cumplir con esas tres cosas”, prometió Pérez.

“Estoy viniendo para realmente producir el cambio”, dijo el candidato del cartismo, grupo que domina la comuna desde el 2019, que blindó al exintendente Oscar “Nenecho” Rodríguez y que nombró en su reemplazo a Luis Bello (ANR, HC).

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Tanto Nenecho como Bello y Pérez fueron impuestos por Horacio Cartes y tienen al mismo jefe de campaña, el titular de la Cámara de Diputados Raúl Latorre (ANR, HC).

Promete limpieza, pero el cartismo no limpia

Pérez insistió que él va a hacer “algo que nunca se hizo antes”, pese a que su sector es gobierno en la Comuna desde hace siete años.

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“En el periodo de 100 días vamos a hacer algo que nunca se hizo antes en la ciudad de Asunción. Vamos a recoger la basura todos los días. Entonces ese es el primer golpe que vamos a hacer fuerte. Limpieza y limpieza de cauces”, dijo.

Sin embargo, la Comuna tiene 1.400 funcionarios solo en el sector de Aseo Urbano, pero solo unas 350 personas integran las cuadrillas de limpieza que recorren la ciudad. A estas deficiencias, se suman la limitada flota de camiones. Actualmente, operan unos 20 vehículos municipales, además de unidades alquiladas, cuando se requieren al menos 30 camiones por turno para cubrir adecuadamente las 120 zonas en que se divide Asunción. Las propuestas del cartismo ahora son sanciones más duras a los que arrojan basura.

Cobran impuestos, pero no bachean

Con respecto a los baches, Pérez anunció: “Vamos a poner los insumos para que funcionen a full las dos plantas asfálticas, y aparte vamos a comprar dos más”.

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Sin embargo, en lo que va de 2026, los contribuyentes de Asunción ya pagaron más del 65% de todo lo abonado el año pasado para el cuidado de calles. Pero mientras la ciudad permanece en una crisis vial insostenible, el intendente interino, Luis Bello (ANR-HC), mantiene el modelo de su antecesor, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC), de priorizar el pago de salarios antes que las obras.

“Policía de Cercanía”, con 300 operadores

Otra de sus ideas es crear la “Policía Municipal de Cercanías”. “Yo sé que no pueden tener armas, pero sí pueden tener mucha tecnología para ayudar a nuestra gente a que ande segura por la ciudad de Asunción”.

Según publicaciones previas, Pérez pretende incorporar a esta policía unos 300 funcionarios, que según dice, serán “reubicados” de otras dependencias de la comuna capitalina.