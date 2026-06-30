Pese gestión “medianamente buena” de Camilo Benítez, Chase dice que consideran su rekutú como Contralor

Este mediodía, tras una serie de reuniones en el Senado, y recibiendo delegaciones extranjeras, el senador cartista Natalicio Chase se refirió al proceso de conformación de ternas para cubrir el cargo de Contralor General de la República y Subcontralor, que actualmente lo ocupan respectivamente Camilo Benítez (ANR) y Augusto Paiva (PLRA), quienes se postulan al rekutú.

“Yo creo que (Camilo Benítez) ha tenido una gestión medianamente buena y podría ser un candidato a seguir en el cargo, pero todavía no hemos tomado la decisión política. Entonces, vamos a esperar que esa decisión se tome. Nosotros somos también hombres de partido, hombres de bancada y es la bancada la que va a decidir el rumbo en la votación para la formación de la terna", señaló Chase.

Las chances del rekutú de Camilo benítez están sustentadas en base a actuaciones convenientemente favorables para el cartismo, principalmente, el cuestionado examen de correspondencia de bienes de la fortuna del presidente de la República, Santiago Peña, donde la Contraloría dijo “no encontrar inconsistencia”.

Esto, pese a que ni siquiera analizaron el periodo clave (2017-2023), entre otras graves omisiones sospechosas que darían pie a un eventual “blanqueo” por parte de la Fiscalía.

Al ser insistido sobre su evaluación apenas como “medianamente buena” de la gestión de Benítez, Chase señaló: “no tengo un análisis muy exhaustivo, pero sí, un análisis en general. La Contraloría no ha tenido problemas denunciados que ocasionen gran ruido político y creo que se ha mantenido dentro del marco de sus funciones en forma aceptable".

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Otra movida a todas luces a la que se prestó el Contralor fue impulsar los pedidos de intervención que terminaron con la destitución del entonces intendente opositor de Ciudad del Este, Miguel Prieto (Yo Creo), y con la renuncia del jefe comunal cartista de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, que a esa altura ya era un lastre para el cartismo.

No entregarán la Contraloría

Si bien Natalicio Chase insistió en que de momento no tienen definido quién será el candidato de cartismo para eventualmente incluirlo en la terna, lo que si ratificó es que el Contralor debe ser colorado.

“La sesión de espacios para la gestión pública es una debilidad política, o sea, que yo creo que debería seguir quedando (el cargo de Contralor) en manos del Partido Colorado", señaló Chase.

Históricamente tras la caída de la dictadura, la Contraloría la encabezó un opositor basados en la práctica democrática del control recíproco, algo que se rompió en 2021, cuando asumió el colorado Camilo Benítez, primero de manera interna tras la renuncia de Enrique García (Opositor) y luego de manera permanente por el periodo 2021-2026.

Según alegó Chase, el que la Contraloría la encabece un opositor “no es garantía” de que realice una buena gestión.

“Yo no creo que por ser miembro de mi partido o de otro tenga un mejor desempeño, ni por ser miembro de la oposición garantice un resultado específico en sus funciones. Es una responsabilidad personal y debe cumplirse a rajatabla en función de de esa función que se define como Contraloría General de la República”, sostuvo.

Hoy vence el plazo para la postulación

Según establece la resolución emitida el 8 de junio pasado por el presidente del Congreso, senador Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), el periodo de postulación abarcó desde el 15 de junio hasta hoy con un total hasta ayer de 43 candidatos (preliminar a falta de datos al cierre a las 00:00).

A partir de estas postulaciones, comienza el siguiente proceso de conformación de las dos ternas (una para Contralor y otra para Subcontralor), las cuales deben ser designadas por mayoría absoluta (23 votos) en el Senado.

Según establece el artículo 281 de la Constitución, estas ternas luego deben ser remitidas a Diputados, que igualmente por mayoría absoluta (en su caso 41 votos) debe designar al Contralor y Subcontralor, respectivamente.

El cartismo, con sus aliados y satélites, tiene mayoría propia en ambas cámaras para imponer al candidato que pretenda el oficialismo.

Diputado Ávalos Mariño también se postula

Entre los postulados a contralor se encuentra el actual diputado liberal Jorge Ávalos Mariño, cuyo mandato legislativo va hasta el 30 de junio de 2028.

Él mismo ya había tenido un pasado como funcionario de la Contraloría, donde llegó a ocupar el cargo de Director General de Asuntos Jurídicos.