Lo que obvió mencionar Peña en su informe presidencial: no tapa el rostro de mentiroso y bravucón

El presidente de la República, Santiago Peña, y el Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación (Mitic), en vez de despejar dudas sobre la presunta financiación estatal a una estructura digital que ataca a políticos opositores, disidentes, a medios de comunicación y a periodistas críticos, han confesado haber mentido sobre “Jimmy” Villaverde.

La cadena de mentiras involucra al presidente Peña, a su ministro de Mitic, Gustavo Villate y a la viceministra de Comunicaciones, Alejandra Duarte Albospino, quienes han negado la vinculación formal del gobierno con Villaverde, para luego verse forzados a admitir que ante el Congreso, en respuesta a un pedido de informes de Diputados.

Sin ningún tipo de empacho, Peña había dicho en un recorrido de obras en San Lorenzo el pasado 16 de mayo que “Jimmy” Villaverde era solo “un militante del Partido Colorado como de miles otros, un simpatizante dentro del partido”.

Para hundirse más, insistió en pretender negar el vínculo con el Gobierno, afirmando: “Él no trabaja en el área de comunicación dentro del Gobierno. Es mentira que hace oficina en Mburuvicha Róga”.

Lo peor es su propio ministro del Mitic, Gustavo Villate, también enterrado hasta el cuello en la mentira, terminó admitiendo ante el Congreso que Villaverde sí fue funcionario de Mitic en este gobierno y su propia viceministra, Alejandra Duarte Albospino lo designó como uno de sus directores.

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Este gobierno, junto a su “aplanadora” en el Congreso, se ha encargado de negar otros pedidos de informe que los comprometerían aún más ante este esquema de ataque a críticos denominado “La Red Desinformante”.

Investigaciones periodísticas detectaron cómo páginas en redes que realizaban millonarios gastos en publicidad se dedicaban a atacar a críticos y medios de prensa, a la par de promocionar programas estatales.

Ni el gobierno ni la Fiscalía hasta ahora han ahondado en la investigación para saber la fuente de financiamiento de estas páginas ligadas al gobierno.

Peña ha dedicado varios momentos de su gobierno a atacar a la prensa por el hecho por ejemplo de destapar el dudoso origen de su mansión en San Bernardino valuada en unos US$ 900.000, así como su relación de exsocio comercial con el grupo empresarial mimado de este gobierno, el Grupo Vázquez

Así también el caso denominado “Los Sobres del Poder”, donde una exempleada de la Mburuvicha Roga, Luz Maribel Candado, expuso que en la residencia presidencia había encontrado “olvidados” al menos dos sobres con US$ 100.000 cada uno en efectivo, lo que en cualquier país serio podría ser un serio indicio de sobornos.

La hostilidad y constante hostigamiento de este gobierno no pasan desapercibidos a nivel internacional, ya que organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) han expresado su grave preocupación por la presunta utilización de la Justicia como instrumento de coerción a medios críticos en nuestro país.