Peña trata de colgarse de la Albirroja pero su gobierno sigue sin marcar goles, dice Billy Vaesken

El diputado Adrián “Billy” Vaesken (PLRA, Frente Radical) remarcó que ya es grave, no es que el presidente Santiago Peña intente maquillar una realidad y pintar una alternativa que solo existe en su “país de las maravillas” imaginario, como para que otra vez pretenda atribuirse los logros de una Selección Paraguaya que sigue peleando en el Mundial de Fútbol 2026.

“Soportar discursos demagógicos y una gestión colgada del triunfo de la selección, con feriados improvisados que perjudican al sector privado, es no tener resiliencia”, dijo Vaesken.

El mismo considera que la verdadera capacidad de lucha y sobreponerse a las condiciones adversas que demostró la albirroja la tiene la ciudadanía, y no este gobierno, que hasta ahora no tiene ni un “gol” que atribuirse a su gestión.

“A un buen gobernante se lo mide por la calidad de vida de su gente. Y en eso, este gobierno sigue sin marcar goles”, disparó el diputado opositor.

El mismo comenzó reprochando que Peña, con su informe, en realidad lo que procuró es “maquillar” la realidad de una sociedad que vive entre desigualdad y “chespis” (adictos).

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Informe maquillado

“El informe del Presidente Peña es un maquillaje que oculta el aumento de la desigualdad, el número de ”chespis" con quienes convivimos a diario, la precariedad del servicio de salud y ni qué decir de su fracasada reforma del transporte público”, citó entre las “goles en contra” que tiene Peña.

Incluso, cuestionó las supuestas buenas jugadas que se atribuyó Peña, como ser los números macroeconómicos y el supuestamente haber llegado a la mitad de la meta de empleos creados que habría prometido.

“Él sigue festejando el grado de inversión desde su país de las maravillas, ignorando que la tercera fuente de divisas son las remesas de los paraguayos exiliados por falta de trabajo (1.350 millones de dólares al año)“, dijo Vaesken cortando el discurso falsamente triunfalista de este gobierno.