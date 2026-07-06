Celeste Amarilla: PLRA no “chupará la media” a Bachi ni a Peña y presentará terna para Contraloría

Las declaraciones de la senadora liberal Celeste Amarilla se producen en la antesala del inicio de las audiencias públicas para los postulantes a contralor y subcontralor general, proceso que comenzará este jueves en la Cámara de Senadores.

Amarilla dejó en claro que el PLRA no buscará negociar con el presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez, ni con el presidente de la República, Santiago Peña, para impulsar a sus candidatos.

“Nosotros no tenemos por qué venir a hablar con Bachi Núñez ni hablar con Santiago Peña ni chuparle la media a nadie. El Partido Liberal va a trabajar institucionalmente y va a presentar una terna”, afirmó.

La legisladora explicó que la definición de los nombres será debatida en el comité político del partido junto con los parlamentarios, luego de la reciente renovación de las autoridades partidarias.

Acusa al cartismo de romper un acuerdo histórico

Uno de los principales cuestionamientos de Amarilla apunta a la intención del oficialismo de impulsar tanto al contralor como al subcontralor de extracción colorada.

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A su criterio, esa decisión rompe una práctica política que durante años buscó garantizar mayor independencia en el órgano encargado del control de los recursos públicos.

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“Siempre hubo un pacto de caballeros de que el contralor sea de un signo distinto al Gobierno. Ellos rompieron ese pacto de ética y ahora pretenden una dupla colorada”, sostuvo.

Para la senadora liberal, una Contraloría integrada por autoridades alineadas con el oficialismo perdería su capacidad de ejercer un verdadero control sobre el Poder Ejecutivo.

“¿Qué le va a controlar? ¿Le va a controlar a su jefe? Es imposible pretender eso. Convertirían a la Contraloría en una institución inocua”, cuestionó.

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Amarilla señaló que existen varios postulantes liberales con condiciones para ocupar el cargo y que la intención inicial es presentar una terna integrada exclusivamente por dirigentes del partido, aunque aclaró que la decisión definitiva dependerá del comité político.

“Todos tienen capacidad e idoneidad para el cargo. Esa es la idea que estamos manejando, aunque todavía puede modificarse cuando se reúna el comité político”, explicó.

Comienzan las audiencias públicas en el Senado

Mientras tanto, la Cámara de Senadores dará inicio este jueves a las audiencias públicas para evaluar a los candidatos a contralor y subcontralor general de la República, en un proceso que estará marcado por la disputa entre el oficialismo y la oposición por el control de uno de los principales órganos de fiscalización del Estado.

Entre los primeros convocados figuran el actual contralor Camilo Benítez (ANR), el subcontralor Augusto Paiva (PLRA) y el diputado Jorge Ávalos Mariño (PLRA), Vanessa Cubas, gerente de Prestaciones Económicas del Instituto de Previsión Social (IPS), así como Gerardo González, hermano del apoderado de la ANR, Eduardo González.

También fueron citados: Óscar Enrique Rolón, Édgar Hernán Sosa, Roberto Riveros, Anibal Jiménez y Mabel Bogado.