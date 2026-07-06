“Enfrentamos a Nenecho mientras otros eran cómplices”: Bukele’i y candidatos a concejales se inscriben

Rodrigo Franco “Bukele’i” inscribió su candidatura a la intendencia de Asunción por el PDC el sábado último en la sede central del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE). Estuvo acompañado por varios de sus 24 candidatos a la concejalía municipal.

Durante el acto, señaló que los aspirantes a ediles de la Democracia Cristiana son personas independientes y valientes que están dispuestas a enfrentar el sistema corrupto que impera en la comuna capitalina tras la renuncia de Oscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, HC) y la gestión de Luis Bello (ANR, HC) el interino que terminará el mandato 2021-2026.

“Estamos cansados de los mismos que están parasitando la municipalidad hace décadas y que hoy se visten como la solución”, dijo.

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Si bien el candidato del cartismo y el continuismo es Camilo Pérez (ANR, HC), Franco acostumbra a enfocar sus críticas hacia la candidata a la intendencia por la Alianza Opositora Soledad Núñez y contra los concejales liberales, liderados por Augusto Wagner, quien lleva 25 años en la Junta pactando con los colorados.

Promete despidos masivos de planilleros

Franco, quien trabajó en la campaña municipal de Eduardo Nakayama en el 2021, promete transparencia; barrer con la corrupción y despedir a miles de funcionarios. Sin embargo, desde la Alianza Juntos Por Asunción lo acusan de ser un agente divisor del cartismo ya que su hermano fue candidato de Honor Colorado.

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El aspirante a intendente destacó que entre sus candidatos a concejales están personalidades y activistas que lucharon contra la corrupción entre ellos su padrastro y mentor el exjuez y senador liberal Tadeo Zarratea; Hugo López; José “Puma” Rodríguez y Fernando “Fergo” Gamarra entre otros.

“Vamos a ganar porque el pueblo está con nosotros”, aseveró en sus redes sociales.

“Hay que estar ahí y luchar”

Por su parte, “Fergo” Gamarra, al inscribir su candidatura a concejal, dijo que desde hace varios años vienen luchando y denunciando hechos de corrupción en la comuna de Asunción y en la administración central.

“Recibimos pedradas con la enmienda trucha, amenazas cuando en plena pandemia denunciábamos la falta de medicamentos y los tapabocas de oro. Pero solo denunciar no basta hay que estar ahí y luchar realmente por y para la gente”, recalcó.