Nenecho 2.0: Camilo Pérez ya es protegido por diputados cartistas para no rendir cuentas

El candidato colorado a intendente de Asunción por el Partido Colorado y titular del Comité Olímpico Paraguayo, Camilo Pérez, estuvo ayer viendo en Estados Unidos el partido de la Albirroja en el estadio SoFi Stadium en Inglewood, California, con nervios por la derrota pero la tranquilidad de que esta semana entrante los cartistas posiblemente impidan acceder a datos de su gestión de fondos públicos.

Esta semana se presentó en Diputados el proyecto “que pide informes a la Secretaría Nacional de Deportes, sobre rendición de cuentas de los II Juegos Panamericanos Junior (ASU 2025) y del WRC Ueno Rally del Paraguay 2025″, atendiendo que implicaron el uso de fondos públicos; sin embargo, la iniciativa despertó el inmediato rechazo del cartismo.

Los cartistas pretenden bloquear la transparencia en torno a millonarios fondos públicos, tal como lo hicieron durante casi toda la gestión del exintendente de Asunción Óscar “Nenecho” Rodríguez, a quien apañaron hasta que vio la luz un lapidario informe de intervención, que nada más ratificó que dejó una comuna en quiebra.

El inminente rechazo al pedido de informes se sustenta en que en la sesión pasada, el líder de la bancada cartista en Cámara Baja, Miguel Del Puerto pretendió -sin argumentar- mandarlo a comisiones (es decir, cajonear), lo cual no logró concretar nada más porque la sesión quedó sin quorum antes de la votación.

“Queremos saber nada más qué se hizo con la plata de la gente durante los juegos del año pasado y el rally, queremos saber qué pasó con la plata, cómo la utilizaron. Me extraña la oposición a un proyecto de transparencia del manejo de la plata pública, pero bueno”, dijo, argumentando su rechazo al archivamiento la diputada proyectista Rocío Vallejo (Partido Patria Querida).

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El pedido de informes simplemente solicita dos puntos:

Remitir la rendición de cuentas de los II Juegos Panamericanos Junior (Asu 2025), celebrados en Asunción del 9 al 23 de agosto de 2025.

Remitir la rendición de cuentas del WRC Ueno Rally del Paraguay 2025, realizado del 28 al 31 de agosto de 2025, en la ciudad de Encarnación (Itapúa).

Llamativamente, estos eventos fueron utilizados como elemento de campaña en las internas coloradas del pasado 7 de junio por parte de Pérez, a fin de exaltar su supuesta capacidad de gestión, sin embargo, ahora se oponen a transparentar la parte más importante que es la de manejo de fondos públicos.

Nada más en los Juegos Panamericanos Junior (ASU 2025) se manejaron al menos unos G. 160.734 millones del Estado, monto del cual se detectó a priori el direccionamiento de un importante porcentaje a salarios, viáticos y otros gastos direccionados a allegados de Pérez.

En cuanto al Rally del Paraguay, no existen cifras precisas sobre la inversión estatal, y que se habría hecho de manera mixta (con apoyo del sector privado), pero solamente en las reformas al aeropuerto de Encarnación se habrían destinado unos US$ 14 millones.