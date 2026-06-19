Bukele’i quiere echar a 5.000 funcionarios y advierte que Wagner traicionó al PLRA

Rodrigo Franco acusó a funcionarios y operadores políticos de Soledad Núñez, candidata a la intendencia de la alianza opositora “Unidos por Asunción”, de atacarlo y vincularlo con el cartismo por aparecer en medios de prensa del Grupo Cartes. Sostuvo que dichas notas fueron “inventadas” solo para perjudicarlo.

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“Están falsificando noticias para intentar atacarme. No se puede caer tan bajo en usarle a los funcionarios de la municipalidad para que te hagan tu campaña. !Que falsifiquen noticias si no tienen con qué atacarme, porque nunca fui un parásito del Estado”, señaló en un video subido a sus redes sociales en el que acusa de estos ataques al internauta Roberto Vian.

Franco dijo que podrán atacarlo diciendo que tiene familiares colorados, liberales y “zurdos”; sin embargo, sostuvo que no tiene partido. “Lo que yo quiero hacer es sacar 5.000 funcionarios de la municipalidad”, aseveró.

Insistió en que su principal mentor es Tadeo Zarratea, su candidato a concejal y padrastro, de quien destacó que fue senador del PLRA, “un verdadero opositor que nunca se vendió; un docente que tiene publicados 18 libros y exconvencional constituyente”. También recordó que Zarratea fue por veinte años “uno de los mejores jueces laborales que tuvo nuestro país”.

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“Ahora ”Zarratea" tiene que huir de su partido porque está copado por satélites y por delincuentes que están hace 20, 30 años en la municipalidad siendo cómplices de todas las administraciones coloradas", sostuvo respecto a los concejales liberales de Asunción.

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En alusión al concejal Augusto Wagner, quien lleva 25 años en la Junta, dijo que “estos delincuentes ahora quieren venir a imponer una candidatura en la oposición con dinero sucio, en el 2021 le llevaron su voto arreado a Nenecho”.

Recordó que el propio candidato a intendente del PLRA del 2021, Eduardo Nakayama, acusó a Wagner de haber acompañado la candidatura de Nenecho de forma no muy discreta.

Sostuvo que, por ello, Soledad Núñez no podrá hacer ningún cambio en la Comuna mientras tenga como aliados a “esa clase de sinvergüenza”.

Franco también repudió que Wagner haya candidatado como concejal al exdirector del Mercado 4, Christian Bareiro, a quien calificó de “el extorsionador del Mercado 4″. “No tenía ningún reparo en extorsionar a la gente humilde, a gente que trabaja de su día a día. Esa clase de sinvergüenza quiere hacerse llamar de la oposición”, cuestionó.

Franco finalmente insistió en que Soledad Núñez y él se sometan a una nueva medición en julio. “¿Quieren seguir teniendo delincuentes? Elijan a un delincuente", sentenció.