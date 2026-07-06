Esperanza Martínez cuestiona el hermetismo del Gobierno sobre la negociación de Itaipú

La senadora Esperanza Martínez (FG) cuestionó este lunes la falta de información pública sobre la negociación que el gobierno de Santiago Peña mantiene con Brasil para la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú. La legisladora sostuvo que existe un excesivo hermetismo en torno al proceso y afirmó que ni el Congreso ni la ciudadanía conocen cuál es la posición que Paraguay está defendiendo.

“Me preocupa que no tenemos negociación conocida. No sabemos cuál es la posición del Gobierno, no sabemos cuál es la postura que vamos a defender. Siempre estamos a expensas de lo que decide el Brasil y no de lo que necesitamos defender para la población paraguaya y la nación paraguaya”, expresó.

Lea más: Itaipú: Sin avances sobre Anexo C en la Cumbre del Mercosur pese a la cuenta regresiva

Añadió que el silencio del Ejecutivo impide el control ciudadano sobre una negociación que es estratégica para el futuro del país. “No sabemos la estrategia del Gobierno —yo, por lo menos—. Seguramente los íntimos del presidente de la República, ese es su pequeño grupo cercano, tal vez, pero yo como legisladora y la población que nos está escuchando, ¿alguien sabe qué se está negociando en Itaipú?”, cuestionó.

La parlamentaria también recordó la reciente fallida intención de “regalar” energía de la ANDE a una empresa estadounidense, episodio que —según dijo— generó una crisis dentro del propio Gobierno. “Se tapa todo, se esconde todo, y eso tiene que ser público y tenemos que exigir que se aplique (la ley)”, manifestó.

Negociación con participación nacional

La legisladora sostuvo que la revisión del Anexo C no puede quedar exclusivamente en manos del Poder Ejecutivo y agregó que distintos sectores deben participar del proceso. “Esto tiene que ser una negociación nacional”, afirmó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Anexo C: “Yo soy el principal negociador”, dice Santi Peña

Recordó que anteriormente, durante las discusiones históricas sobre Itaipú, existió un amplio debate político y académico en torno al Tratado, situación que, a su criterio, hoy no se observa. “Ahora estamos peor que la dictadura, porque nadie ni siquiera está debatiendo el tema. Nadie está debatiendo el tema”, sostuvo.

Martínez agregó que incluso planteó al recientemente electo presidente del Partido Liberal Radical Auténtico la necesidad de construir acuerdos políticos alrededor de la defensa de los intereses nacionales. “Una cosa es elegir los equipos electorales y otra cosa es una alianza política para defender los intereses nacionales. Ese debe ser el verdadero objetivo político de nuestros acuerdos”, expresó.

Lea más: Itaipú: Brasil vaticina que tendrá la “tarifa más baja del país” tras acuerdo con Paraguay

Una negociación estratégica

La senadora advirtió que la revisión del Anexo C ocurre en un contexto internacional en el que la energía adquirió un valor geopolítico creciente.

“Este es un momento crítico donde el tema de la energía hoy está produciendo guerras internacionales de gran envergadura. El valor estratégico de la energía en cualquier parte del mundo es de vital importancia. Tiene que tener una negociación lo más patrióticamente posible”, afirmó.

También cuestionó la escasa participación del Congreso en el seguimiento de las conversaciones con Brasil y aseguró que la comisión parlamentaria creada para ese fin prácticamente no funciona.

La elección del contralor “ya está decidida”

La senadora Martínez también habló sobre el proceso de selección del próximo contralor general de la República. Aunque señaló que buscará participar de las audiencias para conocer a los postulantes y aún no revisó la nómina completa de candidatos, sostuvo que existen fuertes señales de que la decisión política ya estaría tomada antes de que concluya el proceso.

Lea más: Camilo Benítez, Augusto Paiva y Jorge Ávalos Mariño abren audiencias para elegir cargos en Contraloría

La legisladora hizo referencia a los rumores que circulan en torno a los nombres con mayores posibilidades de ser electos y lamentó que ello reste credibilidad a las audiencias públicas. “Esos nombres van a salir. Acuérdense que van a salir. Entonces, pobres de los demás candidatos que vienen ilusionados a presentar sus propuestas, si realmente no va a haber una selección que respete el proceso de selección”, manifestó.

En ese sentido, Martínez afirmó que el proceso se estaría realizando únicamente para cumplir con los requisitos formales establecidos por la normativa, mientras que la definición respondería a acuerdos políticos previos. “Acá esto se hace para cumplir nomás con los requisitos administrativos fundamentales. Pero en realidad ya está la decisión política y, hagamos lo que hagamos, ganan los elegidos políticos, no los mejores”, cuestionó.