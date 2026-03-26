Anexo C: “Yo soy el principal negociador”, dice Santi Peña

El presidente Santiago Peña, al ser consultado sobre los avances de la renegociación del Anexo C con Brasil, y sobre el hermetismo en que se maneja las reuniones con su par de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, indicó que él es el principal negociador y negó tener una postura entreguista.

“Paraguay está buscando lo menor para los paraguayos. Cuando me indicaron que no se podía conseguir más recursos yo fui y en el 2024 conseguí más”, dijo Santiago Peña.

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El mandatario indicó que con ese recursos que se consiguieron con en el marco del acta de entendimiento con el Brasil, se están realizando varias inversiones en el sector social.

Citó las patrulleras entregadas a la Policía Nacional, las ambulancias, las obras en instituciones educativa y la construcción de varios hospitales.

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“Gracias a eso pudimos acceder a un ingreso mayor con lo que podemos hacer más obras, entregar patrulleras, más hospitales, aulas”, agregó.

Jamás sere entreguista

Varios sectores políticos y sociales, principalmente entre los senadores opositores, cuestionan la falta de comunicación clara y el hermetismo en cuanto a las reuniones con el presidente de Brasil, sobre la renegociación del Anexo C, por lo cual tienen miedo de una postura entreguista del Paraguay.

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“Yo soy el principal negociador, estamos trabajando. El domingo tuvimos un encuentro fue una gran reunión, fueron varias horas”, dijo Santiago Peña, pero no dio mayores detalles.

Sin embargo, dijo que nunca tuvo una postura entreguista y que jamás lo iba a tener.

“Nada entreguista, jamás lo hicimos, y jamás lo vamos a hacer”, indicó Santiago Peña y dio por terminada la conversación con los periodistas.