Pedido de disculpas: Diputado le recuerda a Peña que es ninguneado hasta por sus “correlís”

El diputado liberal Federico “Fredy” Franco consideró sumamente desatinado el intento de reclamo de disculpas por parte del presidente Santiago Peña, cuya gestión deja mucho que desear y que, para colmo, hasta sus correligionarios le quitaron el poco protagonismo que le restaba.

El mismo atribuyó el desatinado pedido de disculpas de Peña, que evidentemente no soporta las críticas, a su inexperiencia previa como político, ya que llegar al cargo fue fruto de un mero “capricho” del presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes.

“El presidente Santiago Peña fue producto de un capricho de Horacio Cartes. Él nunca fue un político. Él nunca ocupó un cargo en una seccional, jamás fue concejal, ni intendente. Por ende, no entiende mucho de las cuestiones políticas. Por eso es que reacciona con vehemencia a la hora de que se le cuestione en cuanto a su enriquecimiento y su fortuna“, dijo Franco.

Antes que eso, él tendría que pedir disculpas por mantener hasta lo último al expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Magno Brítez, pese a las graves y variadas denuncias de corrupción en su contra, a tal punto que ahora ya está investigado por la Fiscalía.

“Le pido al presidente de la República que le pida disculpas a los asegurados de IPS, teniendo en cuenta que dejó que continúe el carnaval. Él mantuvo un equipo durante todo este tiempo que se vinieron dando escandalosos hechos de corrupción en detrimento de aquello asegurado y paciente de IPS", insistió el diputado opositor.

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Remarcó que, incluso sin entrar a juzgar el caso de su fortuna, que ya tocará estudiar a fondo tras el presunto blanqueo de la Contraloría, a Peña le falta altura moral para exigir nada desde el momento en que es responsable de una lamentable gestión, a tal punto que ni sus correligionarios lo tienen en cuenta.

“Los colorados buscan ya quién va a ser el nuevo capitán del barco antes de que inicien las elecciones internas para las municipales. Por eso es que se preocupan en adelantar quién va a encabezar la chapa para la presidencia de la República, quitándole todo el poco liderazgo que le correspondía o que debería tener el señor Santiago Peña, porque ellos mismos están reconociendo de esa forma el fracaso de este gobierno”, insistió el legislador.