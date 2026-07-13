La “Caja de pandora” de Peña: Si el Estado “compra lavandina, aparece Ueno lavandina”, dice Esperanza

La senadora Esperanza Martínez (FG) ve con absoluta preocupación la reciente confirmación de que el Instituto de Previsión Social (IPS) excedió impunemente el límite legal para depósitos en Ueno Bank, empresa del Grupo Vázquez, que eran exsocios comerciales del presidente Santiago Peña, y que experimentan una llamativa “bonanza” de la mano de este gobierno, pero que en realidad podría ser la “Caja de Pandora” que podría desatar graves consecuencias para la gente.

“Ueno es la Caja de Pandora, es la que crea una serie de aliados económicos todos finalmente ligados al presidente de la República (Santiago Peña) y su entorno” dijo Martínez.

La Caja de Pandora es un objeto de la mitología griega, que oculta en su interior potenciales catástrofes que se liberan cuando se destapa.

La analogía la realizó ante datos irrefutables que revelan que el Grupo Ueno, del cual Peña fue socio comercial cuando tenía acciones en Ueno Holding, experimentó un repentino auge económico desde la llegada del mandatario al sillón de López y respaldado por masivos depósitos de fondos del IPS.

“Estos negocios van a continuar, van a expandirse aún más. Aquí algo que compra el Estado aparece una empresa Ueno al lado. Si se va a comprar lavandina, aparece Ueno lavandina. Si se va a comprar pasaje para el presidente de la República, hay Ueno pasajes. Si hay que comprar pupitres hay Ueno pupitres“, denunció Martínez.

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Impunidad continuará según senadora

La misma consideró que con la impunidad de la que goza el gobierno gracias al copamiento y sometimiento de instituciones de control (Corte Suprema de Justicia, Fiscalía, Contraloría), estos negocios irán en aumento al menos por todo lo que dure el gobierno de Peña.

Al negocio “le va muy bien y va a continuar de esa manera, porque hay impunidad y porque nadie está investigando”, insistió Martínez, quien recordó que este gobierno mató la ley contra conflicto de intereses en la Función Pública y anti Puertas Giratorias, “se le blanqueó ya al presidente de la República con la Contraloría” de las sospechas sobre su fortuna, entre otros.

“Entonces acá el sistema de impunidad está vigente y mientras haya impunidad, ellos van a seguir creciendo” y la única luz que ve al final del túnel, pensando sobre todo en los asegurados del IPS, cuyos fondos están en juego, es que el próximo gobierno encare una lucha en serio contra la corrupción.

Finalmente, remarcó que todo el dinero que falta para medicamentos y asistencia en Salud Pública y el IPS “se lo llevaron los corruptos” y que para que se acaben estas carencias “hay que dejar de robar, hay que dejar de enriquecer a un grupo privilegiado ligado a la política y a los sectores económicos, y hay que hacer un país decente”.