Con amenazas y “matoneada” el cartismo quiere seguir ubicando a más “Hernán Rivas” en el JEM

Una vez más cayeron sobre opositores amenazas hasta de pérdida de investidura por parte de los cartistas, en esta ocasión por exponerlos en su intención de seguir manteniendo el mismo esquema que les permitió meter a abogados con presunto tìtulo falso al JEM, como fue el caso del exsenador cartista Hernán David Rivas y el exdiputado cartista Orlando Arévalo (ANR, actualmente Fuerza Republicana).

Honor Colorado a través del diputado César Cerini (ANR, HC) y secundado por el líder de bancada cartista, Miguel Del Puerto, pretendió volver a postergar por 15 días el tratamiento de este proyecto que viene siendo dilatado hace un año.

Viendo claramente que la postergación era una burda excusa para no tratar el proyecto, ya que contaba con dictámenes y ni siquiera había controversia, una de las proyectista, la diputada Rocío Vallejo (Partido Patria Querida) rechazó rotundamente la postergación.

“Basta de oponerse sin fundamentos. ¿Cuál lo que es el problema para establecer más requisitos para ser miembro del JEM ¿o queremos más rivas en el JEM? ¿Cuál lo que es el problema o es porque yo propongo o porque quieren que sigan unos bandidos en el JEM?“, cuestionó duramente Vallejo.

La misma remarcó que incluso cedió en comisiones con el único aspecto en controversia y sigue “jodiendo”.

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“No voy a llegar a ningún punto intermedio, porque esto es una falta de respeto a esta altura del campeonato. Después de todo lo que le aprobaron a Rivas y le mantuvieron hasta el final, siguen impidiendo la transparencia en el JEM. Títulos nomás lo que queremos. ¿Cuántos títulos falsos más hay en esta cámara?. Basta, presidente”, fustigó Vallejo que se negó rotundamente a un nuevo aplazamiento.

El diputado Roberto González (ANR, Añeteté) se sumó al apoyo del proyecto mencionando que lo único que plantea es que “el que quiere ser representante de la Cámara de Diputados por lo menos nos demuestre que es abogado”

“¿A ustedes no les genera vergüenza que alguien de esta Cámara haya ido a presentarnos ante el JEM y llegado a ser presidente (teniendo título falso)“?, fustigó a sus colegas cartistas, que no desistieron con la postergación, sino que incluso plantearon patear hasta dentro de un mes (30 días).

El proyecto en cuestión simplemente planteaba que, además de título de abogado, el que sea candidato a miembro del JEM en representación de algunas de las Cámaras del Congreso, pueda demostrar al menos 10 años de ejercicio previo de la profesión, ya sea como docente, juez, fiscal o como abogado particular.

Opositores ofrecen su cabeza ante nueva amenaza

Otro que se sumó a remarcar que la propuesta de aplazamiento era un burdo intento de no tratar el tema fue el diputado Raúl Benítez (Independiente), que ya venía en la mira del cartismo por ser crítico al gobierno.

La semana pasada amenazaron con suspenderlo, ahora directamente con proponer su pérdida de investidura.

“Lo que demuestra esto es que para ustedes Hernán Rivas no es un accidente, Hernán Rivas es de la costilla de ustedes... de la costilla de Honor Colorado. La esencia de Honor Colorado está representada por un tipo estafador sin título que ocupó un cargo por salamero”, fustigó Benítez.

Esto motivó la reacción del líder de bancada de Honor Colorado que fuera de micrófono, le habría dicho: “Ya que no tenemos los votos para suspenderle, vamos a echarle”.

Esto ya que paradójicamente, para suspender a un colega se requiere de mayoría absoluta de dos tercios (53 votos), mientras que para echarlo, se necesita una simple mayoría de los presentes (La mitad más 1).

“Si tiene los pantalones para gritar eso, yo le pido que tenga los pantalones para redactar”, respondió Benítez, quien remarcó que el cartismo “tiene todo el derecho y tiene al Corte (Suprema de Justicia) para avalar”, haciendo referencia al caso Kattya González, donde el Poder Judicial fue cómplice del Senado.

También otra víctima semanal de las amenazas cartistas, la diputada Johanna Ortega (Partido País Solidario) se sumó aofrecer curul si tanto quiere el cartismo acallar a los críticos

“Nosotros tenemos la misma inmunidad que ustedes tienen y no corresponde que recibamos amenazas cada vez que hablamos; acaba de recibir el colega una amenaza de expulsión. Les pido que lo hagan”, retó Ortega.

“Incluso, se ofreció a redactar ella misma el libelo acusatorio contra ella misma. “Si quieren el texto de mi suspensión o la de Raúl Benítez yo tengo el texto de expulsión o suspensión preparado: por decir verdades, por incomodarles, por no querer ser nuestros amigos en nuestras posiciones políticas o incluso por decirles al oído lo que no quieren escuchar”, sostuvo harta Ortega.

Finalmente se llevó a votación y ganó la postergación por 30 días. En la primera votación hubo controversia, ya que empataron a 30 votos cada uno, pero en una segunda votación, terminaron ganando los cartistas por 32 votos a 29.