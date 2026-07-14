Senado pedirá informes al IPS y a la Fiscalía por irregularidades y crisis de medicamentos

La iniciativa legislativa surge en un contexto marcado por la crisis de desabastecimiento de medicamentos que afecta a miles de asegurados del IPS, situación que ha generado fuertes cuestionamientos, principalmente a los anteriores administradores de la institución.

Los senadores José Oviedo (Yo Creo) y Ever Villalba (PLRA) sostienen que el Congreso debe ejercer su función de control ante la gravedad de las denuncias formuladas por la nueva administración y el impacto que estas tendrían sobre el patrimonio institucional y la atención de los asegurados.

Uno de los pedidos está dirigido al IPS y solicita un informe exhaustivo sobre las medidas adoptadas para investigar y corregir las irregularidades denunciadas desde el 22 de abril de 2026, cuando asumió Isaías Fretes.

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Entre los 18 puntos requeridos figuran: listado completo de las irregularidades detectadas, detalle de los sumarios administrativos abiertos, copia de auditorías internas y externas y denuncias penales promovidas.

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Asimismo, el estado de las 38 causas judiciales anunciadas por la administración, la situación del stock de medicamentos, la cantidad de pacientes afectados por el desabastecimiento, el estado financiero del IPS y la recuperación del patrimonio institucional.

Los legisladores también exigen información sobre casos específicos que generaron polémica durante los últimos meses, como la compra de miles de bolsas de ostomía pediátrica que vencerían antes de ser utilizadas, los equipos médicos valuados en aproximadamente USD 20 millones que permanecían almacenados sin uso, la contratación de médicos sin la especialización requerida y las licitaciones cuestionadas en diversas áreas.

Crisis de medicamentos, una de las principales preocupaciones

Uno de los apartados centrales del pedido de informes apunta directamente a la crisis de abastecimiento de medicamentos que afecta actualmente al IPS.

Los senadores solicitan conocer el stock actualizado de medicamentos esenciales, incluyendo oncológicos, biológicos, antibióticos y antihipertensivos, además de la nómina de aquellos productos que registran “stock cero”.

Asimismo, requieren que el IPS informe cuántos asegurados han visto interrumpidos sus tratamientos por falta de medicamentos, qué patologías son las más afectadas y cuáles son las medidas de emergencia implementadas para garantizar el acceso a los fármacos mientras se normaliza el abastecimiento.

También piden detalles sobre las compras de urgencia, provisiones autorizadas mediante resoluciones especiales y medicamentos entregados por orden judicial.

Pedido de informes también alcanza a la Fiscalía

El segundo proyecto de resolución está dirigido al Ministerio Público. En este caso, los legisladores solicitan conocer el estado de todas las denuncias penales presentadas por la nueva administración del IPS como consecuencia de las presuntas irregularidades detectadas.

El Senado pretende saber cuántas investigaciones se encuentran abiertas, qué fiscalías intervienen, las diligencias realizadas hasta el momento y el estado procesal de cada una de las causas promovidas.

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El documento aclara que el requerimiento busca acceder a información oficial sin interferir en la independencia del Ministerio Público ni en la reserva propia de las investigaciones penales.

Buscan fortalecer el control parlamentario

Los proyectistas sostienen que las denuncias realizadas por la administración de Isaías Fretes tienen una alta relevancia institucional, económica y sanitaria, por lo que consideran necesario que el Congreso reciba información documentada y actualizada sobre las acciones emprendidas para determinar responsabilidades y corregir las irregularidades.

Si ambos pedidos son aprobados por el pleno del Senado durante la sesión ordinaria de este miércoles, tanto el IPS como el Ministerio Público deberán responder dentro del plazo de 15 días corridos, conforme a lo establecido en el artículo 192 de la Constitución Nacional y la Ley N.º 2648/05.